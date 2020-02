Después de obtener un papel protagónico en la cinta “Tommaso”, Willem Dafoe vuelve a trabajar con el director Abel Ferrara en la película “Siberia”.

Como se recuerda, es la sexta vez que Willem Dafoe trabaja con el cineasta Abel Ferrara, incluyendo “Pasolini” (2014) y “Tommaso” (2019).

“Siberia” se presentará en el Berlin International Film Festival que se celebrará el próximo 24 de febrero en teatro Friedrichstadt-Palast, Alemania.

La nueva producción cuenta la historia de Clint (Willem Dafoe), un hombre destrozado que vive solo en el corazón de una tundra congelada. Pero a pesar de su aislamiento, no puede escapar del mundo ni encontrar la paz. Una tarde, se embarca en un viaje a través de sus sueños, recuerdos e imaginación, tratando de abrirse paso a través de la oscuridad y hacia la luz.

“Siberia” cuenta con el siguiente reparto: Willem Dafoe (Aquaman), Nicolas Cage (Between Worlds, Looking Glass) e Isabelle Huppert (La viuda, The Romanoffs).