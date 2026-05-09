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Resumen

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Maxi Iglesias ya no es solo ese joven que una generación descubrió en "Física o Química", ni el galán que durante años ocupó un lugar reconocible en la ficción española. A los 35 años, el actor atraviesa uno de los momentos más sólidos y expansivos de su carrera: acaba de estrenar la segunda temporada de "Punto Nemo", alista nuevos proyectos como "Todo lo que nunca fuimos”, "Ella, maldita alma" —donde interpreta a un cura ligado profundamente al pueblo en el que vive— y la película "Nuda propiedad". Pero su presente también se escribe fuera del set. Publicó su primera novela, "Horizonte artificial" y cultiva una faceta inesperada que habla de libertad y disciplina y se graduó como piloto de aviones.

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