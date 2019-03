"Nosotros": ¿qué significa el final de la nueva película de Jordan Peele?

"Nosotros" ("Us" en su idioma original) es la nueva película de Jordan Peele y su final ha dejado a más de uno con dudas sobre el filme y el futuro del director. Luego de actuar en "Key y Peele" para Comedy Central y hacer otros papeles menores, Peele debutó como director en el 2017 con "Get Out", largometraje que lo llenó de críticas positivas y generó mucha expectativa cuando anunció "Nosotros".

Desde la distribución de sus primeros avances, los amantes del terror y el suspenso observaban con buenos ojos este nuevo proyecto del director, que fue respaldada por la crítica especializada antes de su estreno oficial: "Nosotros" es otro gran acierto de Jordan Peele.

No obstante, aquellos que ya vieron la película se han quedado con una gran duda con su final, preguntándose qué significa realmente. ¡Cuidado! Habrá grandes spoilers más delante de "Nosotros", así como de sus personajes, su argumento y final.

¿Cuál es el final de "Nosotros"?

Antes que nada, "Nosotros" comienza con la historia de fondo de Adelaide, una niña que visita una playa de Santa Cruz a hacer un paseo marítimo con sus padres. Durante ese viaje, Adelaide se aleja de su padre mientras está distraído y termina entrando en una casa de espejos.

Dentro, comienza a ver sus cientos de reflejos, pero más pronto que tarde hace el terrible descubrimiento de que no está sola. Una doble de ella la agarra por la garganta y la escena corta a negro, dejándonos con la duda de qué sucedió después.

Luego, en la película seguimos a la misma Adelaide ya de adulta con su propia familia, quienes son atacados por sus propios dobles. Al final de la película, Adelaide desciende a un túnel subterráneo debajo de la playa de Santa Cruz para salvar a su hijo Jason de 'Red', el apodo que le puso a su doble, quien además es la líder de las copias malvadas de la humanidad que se conocen como "Los atados" ("The Tethered" en inglés).

Al encontrarla, ambas comienzan una feroz batalla, siendo capaces de adivinar y replicar los movimientos de la otra con una precisión absoluta. Finalmente, su conexión le permite a Adelaide sentir cuando 'Red' se le acerca por detrás para darle un golpe final y le devuelve el favor. Ella termina por empalar a su copia y romperle el cuello.

Adelaide entonces regresa a la superficie con Jason, quien observó en todo momento la pelea de su madre contra 'Red', así como la confesión de esta última de donde él se estaba escondiendo. Y es aquí donde todo se enreda.

En la escena final de "Nosotros" se observa a la familia Wilson de regreso al camino mientras el país entero se encuentra atacado por 'Los atados'. Esta toma es empalmada al final con la secuencia de revelación inicial en donde se muestra que la joven Adelaide nunca escapó de la casa de espejos.

Las imágenes de su doble estrangulándola hasta quedar inconsciente, luego llevarla hacia los túneles de "Los atados", esposarla contra la cama, tomar su ropa y asumir su identidad, son las últimas que vemos antes de pasar a una Adelaide adulta que le dirige una extraña sonrisa a su hijo: 'Red' fue la verdadera Adelaide todo este tiempo.

¿Qué significa el final de "Us"?

Si bien la revelación es un gran giro para la película, lo que da más que pensar es la mirada que le da a Jason al final de todo y una siniestra sonrisa, la misma que tenía la pequeña 'Red' Adelaide cuando volvía con sus padres de sus vacaciones en Santa Cruz.

Ahora, ante esto hay dos posibles interpretaciones en las que se debaten aquellos que ya vieron "Nosotros":

1. Adelaide suprimió de su memoria su verdadero origen, y a lo largo de la película, sus encuentros con 'Red' disparan de su inconsciente las memorias de quien realmente es. Entonces, al final de todo ella abraza su origen, lo acepta y comparte esta seguridad con su hijo Jason, quien desesperadamente busca respuestas en su madre.



2. Adelaide siempre supo que era 'Red', pero simplemente se escondió bajo el engaño para así asegurarse una mejor vida en el mundo de la superficie. Entonces, la escena final le hace entender a Jason quién es ella en realidad, pasándole el secreto. En lugar de tener miedo, el hijo se siente extrañamente aliviado con esta verdad.



Aparte de estas dos populares opciones, existen otras teorías sobre quién es quién durante la película o si de verdad Adelaide habría sido la villana del filme todo este tiempo. Durante la misma se explica que "Los atados" fueron un proyecto fallido del gobierno para clonar humanos, pero solo lo hicieron con los cuerpos más no el alma.

Por ello, al inicio vemos cpimo Adeliade siempre tuvo problemas para ser "completamente humana", teniendo problemas para hablar con otras personas y solo aprendiendo a imitar las acciones que haría un ser humano común y corriente.

La pista más grande que nos da el director durante el largometraje es que mientras su esposo Gabe tenía una reacción de sorpresa cuando vio a los dobles, Adeliade no se mostró perturbada ante el descubrimiento. Además, se ve durante el final de la película que se encuentra completamente confiada a dónde tiene que ir para rescatar a Jason y prepararse para la batalla con 'Red'.

De una u otra manera, "Nosotros" amenaza con ser otro gran éxito de taquilla para el director Jordan Peele. Además, todo este hecho final apunta a una posible secuela para conocer la continuación de la historia de "Los atados", de Adeliade o simplemente ver otro punto de vista a este original guion.

"Nosotros" recién se estrenará en el Perú este jueves 2 de mayo.