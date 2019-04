"El silencio": ¿qué significa el final de la nueva película de Kiernan Shipka?

“El silencio” ("The silence" en su idioma original) es la nueva película de terror de Netflix que muestra un mundo que está siendo atacado por unas criaturas terroríficas que se guían por el sonido para dar caza a los humanos, argumento similar a “Bird Box” y “A quiet place“.

La cinta basada en el libro homónimo del escritor Tim Lebbon publicado en el 2015 es dirigida por John R. Leonetti (“Annabelle”) y protagonizada por Kiernan Shipka (“El mundo oculto de sabrina”), quien interpreta a Ally Andrews, una joven de 16 años que perdió la audición a los 13 y está atrapada junto a su familia en una lucha por sobrevivir y encontrar refugio ante esta amenaza.

Si aún no has visto “El silencio” lo mejor que no sigas leyendo, porque a continuación analizaremos qué sucedió al final de la película y lo que podría significar. ¿tendrá una secuela?

En la cinta de John R. Leonetti tras darse cuenta de que las criaturas monstruosas llamadas “Vesps” se sienten atraídas por el sonido, la familia Andrews decide sabiamente refugiarse en un lugar más tranquilo, pero cuando encuentran una casa donde esconderse aparece una nueva amenaza, The Hushed, un culto que se corta la lengua para evitar el peligro y cuyo líder, el Reverendo, busca capturar a Ally por es “fértil”.

Ante la proliferación de las Vesps esta extraña agrupación cree que una de las mejores oportunidades de supervivencia es reproducirse y la elegida para ser parte de proceso es Ally, principalmente por en ese mundo postapocalíptico su sordera representa una ventaja evolutiva ante las criaturas asesinas.

Sin embargo, estos mini-pterodáctilos llevan una gran ventaja, ya que se reproducen rápidamente. En el libro se revela que ponen huevos en los cuerpos de sus víctimas que eclosionan en poco tiempo, y así esa plaga logra propagarse a gran velocidad. Mientras que en la película la estrategia de las Vesps se muestra a través de la imagen de lobo muerto, donde un Vesp pone varios huevos translúcidos, que dejan ver que sus crías están bien formadas.

Así lucen los huevos de las Vesps (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “EL SILENCIO”?

Al final de “El silencio” se muestra que lo que inicialmente era una discapacidad para Ally termina convirtiéndose en la clave de su supervivencia. Por eso ella logra adaptarse mejor al nuevo mundo y en la última escena final aparece cazando Vesps junto a Rob, prueba de que existe esperanzas para el ser humano.

La clave de esta película al igual que de “Bird Box” es la adaptación al cambio, así lo demuestran los Andrews cuando deciden viajar al Refuge, ubicado al norte, donde las Vesps son menos numerosas porque aún no se adaptan al frío.