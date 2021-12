Conforme a los criterios de Saber más

Chayanne es tal como lo describen sus fans: atento, amable y con una energía cautivadora. Así lo percibimos cuando nos recibe con una amplia sonrisa y unos lentes de aviador en una conexión por Zoom para hablar de su trabajo en “Sing 2″, donde interpreta a un personaje que por muchas razones se diferencia de él, pero que a la vez le permite reflejarse en muchas de sus emociones.

Escrita y dirigida por Garth Jennings, “Sing 2″ nos vuelve a poner en contacto con el mundo de Buster Moon y todos sus amigos artistas, a los que se suman nuevos personajes. Entre ellos Clay Calloway, un león cantante tan amargado como veterano que, al perder a su esposa, se aleja de los escenarios. En la versión en inglés, Clay es interpretado por Bono (de la banda U2), mientras que en la versión en español, Chayanne es quien le da su voz.

Clay Calloway tiene un carácter que es capaz de asustar a cualquiera. Su voz se apagó cuando falleció su gran amor, pero Buster Moon, Ash, Rosita y todo el grupo de artistas de “Sing 2″, necesitarán de su ayuda para poder triunfar en un mundo inspirado en Broadway.

Escenas de la película "Sing 2". (Foto: cortesía)

Chayanne explica que se identifica con su personaje de muchas formas. “ En la pérdida de un ser querido, en cómo se siente cuando estás en el escenario cantándole a mucha gente que te da calor. Esa es una energía y adrenalina inexplicable, a Clay Calloway le pasaba lo mismo ”, añade. Sin embargo, el intérprete reconoce que hay otros aspectos en los que no logró reconocerse en el personaje. “Quizás algunas cosas con las que no me identificaba era con el carácter de Clay, pero tuve una gran ayuda del ‘vocal coach’, de la compañía y del gran equipo que son”, complementa.

Chayanne al igual que Clay tuvo una gran pérdida. En el 2014, falleció su mamá y ese dolor lo ayudó a poder entender a su personaje en “Sing 2″. “No he sentido la necesidad de alejarme de todos pero sí he tenido situaciones parecidas al personaje que me ayudaron a nutrirme para hacer a Clay Calloway como fue la pérdida de mi mami hace siete años”, narra. “Ese fue un dolor muy grande”, recuerda.

A diferencia de Clay que se retira de los escenarios, Chayanne cuenta que cuando pierde a su mamá, él continúa con su gira. ” Mi mamá quería que yo continuara con la gira y todo, pero los sentimientos están y cuando los recuerdos llegan aprietan al corazón. He sentido un dolor muy grande, pero no me alejé de todo el mundo ”, agrega.

"Sing 2" está escrita y dirigida por Garth Jennings. (Foto: cortesía)

Pocas películas infantiles tocan un tema tan delicado como el duelo, pero en “Sing 2″ lo hacen con empatía de una forma en la que grandes y chicos pueden entender el sufrimiento que trae el perder a alguien y como el tiempo va sanando heridas, hasta solo quedarnos con los buenos recuerdos. El cantante indica que también pensó en cómo somos los seres humanos: únicos y que cada uno puede reaccionar de una forma distinta ante un evento como este.

“Clay Calloway se aleja de todos al inicio y luego gracias a sus colegas, logra salir y hacer lo que tanto le apasionaba. Eso verán en la pantalla, a un personaje que se retira de la música pero que logra salir del estado en el que estaba cuando decide ayudar a sus nuevos amigos. Más que por él mismo, quiere ayudar a sus amigos”, agrega.

Buster Moon y su elenco de artistas animales se preparan para lanzar un deslumbrante espectáculo en la capital del entretenimiento. Sin embargo, tiene que encontrar y persuadir a la estrella de rock más solitaria del mundo para que se una a ellos. (Foto: Cortesía)

Finalmente, Chayanne hace una reflexión sobre cómo estas películas que aparentemente son para niños dejan mensajes para toda la familia. Él no considera que sean solo para un grupo en específico porque está convencido que uno se puede identificar con los personajes. En el caso de esta cinta, la música es clave y para él siendo cantante es muy importante la colección musical que planteó el director Jennings. “La música siempre acompaña. Cuando tienes tanta edad (como yo), y escuchas una canción te acuerdas de cuando tenías 15 años, y esa canción te puede llevar a un momento de tu vida en específico. Esa es la parte que más me gusta de esta película, la música”, concluye.

DATO

La película “Sing 2″ tendrán dos preestrenos los días 25 y 26 a nivel nacional, y desde jueves 30 se proyectará exclusivamente en cine.

