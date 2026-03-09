Escuchar
“Sinners” y “One Battle After Another” triunfan en nueva entrega de premios. ( Foto: Composición GEC)
Por Agencia EFE

Las películas “Sinners” y “One Battle After Another” triunfaron este domingo en la 78 edición de los galardones del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA, en inglés), con lo que se perfilan para los Premios Oscar de la próxima semana.

