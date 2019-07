"La sirenita": fecha de estreno, tráiler, sinopsis, actores, personajes y todo sobre el nuevo live-action de Disney

“La sirenita” se suma a la lista de live-action de Disney, que incluye a “La Cenicienta”, “La Bella y la Bestia”, “Aladdin”, “Dumbo”, “The Lion King”, y “Mulan”. El remake de clásico animado de 1989 será dirigido por Rob Marshall y protagonizado por Halle Bailey y llevará a los cines la historia de la sirena que quiere ser humana luego de enamorarse de un príncipe.

Si bien la nueva versión incluirá algunas de las canciones originales de Alan Menken y Howard Ashman como 'Bajo el Mar', ganadora de dos premios Oscar a la Mejor Música Original y a la Mejor Canción Original, también incluirá nueva música, producto de la colaboración entre Menken y Lin-Manuel Miranda, productor del famoso musical 'Hamilton' y 'Vaiana'.

"Para el live-action de ‘La sirenita’ estoy escribiendo canciones adicionales con el compositor Lin-Manuel Miranda", dijo Menkin en el D-23. Esta no es la primera vez que Miranda trabaja con Disney, ya que también escribió canciones para “Moana”.

SINOPSIS DE “LA SIRENITA”

De momento no se tiene una sinopsis oficial de “La sirenita”, pero obviamente seguirá la historia parcialmente basada en la obra de Hans Christian Andersen. La película se centrará en Ariel, hija del rey Tritón, una princesa sirena con muchas inquietudes. Cuando está a punto de celebrarse su fiesta de cumpleaños, la mayor ilusión de la joven es poder conocer el mundo de los seres humanos.

Con la ayuda de la bruja Úrsula, Ariel consigue subir a la superficie, donde conoce al príncipe Erick, de quien se enamora perdidamente y para conquistarlo, le pide a Úrsula que la convierta en humana. Pero el precio a pagar será demasiado alto.

TRÁILER DE “LA SIRENITA”

“La sirenita” aún no tiene tráiler oficial, pero una vez que empiecen las grabaciones se espera que Disney comparta las primeras imágenes de la película.

ACTORES Y PERSONAJES

Halle Bailey, integrante del elenco del spin-off de la serie "Black-ish"; "Grown-ish", será la encargada de interpretar a la pequeña sirena. "Tras una amplia búsqueda, fue muy claro que Halle posee esa rara combinación de espíritu, corazón, juventud, inocencia y sustancia; además de una gloriosa voz para el canto, todas ellas cualidades necesarias para interpretar este icónico rol", indicóel director Rob Marshall en una nota de prensa.

Por su parte, Halle Bailey publicó vía Twitter una imagen en la que aparece ella como Ariel, pero en versión animada. "Un sueño hecho realidad", se puede leer en la leyenda.

Según reveló Variety, la rapera Awkwafina le pondría la voz a ‘Scuttle’, la divertida gaviota que instruye a Ariel en su travesía por la tierra, mientras que Jacob Tremblay interpretaría a ‘Flounder’, el simpático pez que acompaña a la Sirenita en su aventura.

Por otro lado, el mismo medio informó que Melissa McCarthy, dos veces nominada al Oscar y comediante, está en "conversaciones iniciales" para interpretar a la bruja Ursula.

Hasta el momento no hay ningún otro actor vinculado al reparto de este proyecto que relatará de nuevo la historia de una sirena que sacrifica su vida en el mar por el amor de un humano.

EQUIPO CREATIVO

Dirección: Rob Marshall

Guion: David Magee

Banda sonora: Alan Menken, Lin-Manuel Miranda

Producción: Marc Platt, Lin-Manuel Miranda

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “LA SIRENITA”?

Disney aún no ha anunciado una fecha de estreno oficial para el remake de “La sirenita", pero considerando que aún no tiene a su elenco completo y aún no empieza el rodaje, lo más probable es que llegue en el 2021.