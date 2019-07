"La sirenita": Javier Bardem en negociaciones para ser el rey Tritón

El actor español Javier Bardem estaría en negociaciones para interpretar el papel del rey Tritón en la próxima adaptación de "La sirenita" ("The Little Mermaid") de Disney, informó Deadline.

Bardem es recordado por su papel como el sicario Anton Chigurh en "No Country for Old Men" ("Sin lugar para los débiles") de los hermanos Coen, actuación que le valió un Oscar a mejor actor de reparto en 2008.

Previamente Deadline informó que Harry Styles, exmiembro de One Direction, estaba en conversaciones para interpretar al príncipe Eric en la adaptación live-action del clásico de Disney.

La película dirigida Rob Marshall ya eligió su Ariel (Halle Bailey), Scuttle (Awkwafina) y Flounder (Jacob Tremblay), mientras que la actriz Melissa McCarthy ("Ghostbusters") estaría tamibén en negociaciones para ser la villana Úrsula.