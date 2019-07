"La sirenita": voz original de Ariel aprueba a Halle Bailey

Jodi Benson, la voz original de Ariel en "La sirenita" (1989), defendió la elección de Halle Bailey en el remake del clásico de Disney.

"Lo más importantes es contar la historia", dijo Benson en durante una presentación en una convención en Florida, EE. UU. Y hemos criado a nuestros hijos, y a nosotros mismos, para que no veamos las diferencias por lo que está al exterior"

►"La sirenita": conoce a Halle Bailey, la nueva Ariel en el live-action | FOTOS

►"La sirenita": Jacob Tremblay y Awkwafina formarían parte del elenco de la cinta



"Creo que el espíritu del personaje es lo que importa realmente. Lo que contribuyes a un personaje en cuanto a su corazón, su espíritu, es lo que realmente vale", opinó Benison según ComicBook.com.

La actriz respondía a la polémica creada por un sector en las redes sociales por la elección de Halley, una persona afrodescendiente, al rol de Ariel, un personaje que en la película original de Disney tenía tez blanca y era pelirroja.

"En cuanto a lo exterior, porque hay que enfrentarlo, estoy realmente vieja, así que cuando canto 'Part of Your World', si me fueras a juzgar por la manera en que me veo, podría cambiar la forma que tu interpretas la canción. Pero si cierras los ojos, todavía puedes escuchar el espíritu de Ariel", agregó.

Joni Benenson reiteró que lo importante es la capacidad de poder contar una historia.

"Necesitamos ser 'cuentacuentos'. Y no importa cómo nos vemos por fuera, sin importar nuestra raza, nuestra nacionalidad, el color de nuestra piel, el dialecto, si somos altos o flacos, si tenemos sobrepeso o poco peso, o si mi cabello tiene cualquier color, lo que realmente necesitamos es contar la historia", concluyó.