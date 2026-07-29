Existen las películas de superhéroes y existen las películas de “Spider-Man”. Por su histórica recaudación de taquilla, el Hombre Araña es un “animal” totalmente distinto a cualquier otra saga de Marvel o DC. Porque antes incluso del dominio de esta clase de cine, discutiblemente en declive, ya Sam Raimi había convertido al perdedor Peter Parker en un triunfador de la taquilla con su trilogía protagonizada por Tobey Maguire.

“Spider-Man: Un nuevo día” (en cines desde el miércoles 29) presenta a Parker (Tom Holland), al que le va bien como héroe en la ciudad de Nueva York. La gente por fin parece respetarlo, pero su vida personal está incompleta ahora que su mejor amigo Ned Leeds (Jacob Batalon), el amor de su vida MJ (Zendaya) y todas las personas que lo conocieron no lo recuerdan. En medio de estos problemas, el héroe pasa por una transformación física que no puede explicar y también se enfrenta a un enemigo desconocido. Completan el elenco Jon Bernthal como The Punisher, Mark Ruffalo como Hulk y Sadie Sink en un rol no revelado. Dirige Destin Daniel Cretton (“Shang-Chi”), quien ha priorizado las secuencias prácticas sobre el uso de los efectos por computadora.

“Creo que tenemos muchísima suerte de tener a Destin como el capitán de nuestro barco. Llegó a este proceso cuando la película iba en cien direcciones distintas y lo que necesitábamos era alguien que llegara y nos ayudara a enfocar a todo el equipo en una sola idea”, cuenta Holland en una conferencia de prensa virtual a la que asistió El Comercio.

“Lo que decidimos, sobre todo por el director que teníamos, fue hacer una película más pequeña, más íntima, centrada en la vida de una sola persona: Peter. Que todo naciera de él”, dijo por su parte Amy Pascal, productora de la cinta por el lado de Sony Pictures. Ella se refiere a que el tamaño de los conflictos no está al nivel de “Spider-Man: Sin camino a casa”, donde hubo tres Hombres Araña, solo que esta vez todo se centra más en los personajes.

El mundo ha cambiado

Al cierre de este artículo, la película de Sony Pictures se proyecta a conseguir más de 180 millones de dólares en su primer fin de semana; de cumplirlo sería el mayor estreno del 2026, superior al de “Toy Story 5”. Aun así el 2026 es distinto al 2021, cuando se estrenó “Spider-Man: Sin camino a casa”, que recaudó 1900 millones de dólares. Por ejemplo este año franquicias que en otro momento habrían arrasado en la taquilla se quedaron en el camino, como “The Mandalorian” y “Minions”. En cambio, las propuestas nacidas de las inquietudes de la “generación Z” (nacidos entre 1997 y 2012), “Obsession” y “Backrooms”, han recaudado cifras récord para sus respectivos presupuestos.

Esto no significa que el Hombre Araña vaya a ser un fracaso; seguro no lo será. Pero su potencial triunfo podría ser la excepción, que la nueva normalidad signifique éxito solo para unas pocas cintas con legado, y que en el futuro cercano las productoras se enfocarán en saciar las necesidades de la “generación Z”, que según un estudio de Fangando va más veces al año al cine que sus mayores.

Pocos héroes pueden convocar tantos espectadores como el héroe arácnido de Marvel. Qué otros personajes, nuevos o conocidos, podrían hacerle competencia. Por lo menos se espera que esta película sea un espectáculo para la vista con alma tradicional, además de servir como puente para el estreno de “Avengers: Doomsday” en diciembre. En estos dos estrenos está el futuro cercano de las cintas de superhéroes. Un reto a la altura del Hombre Araña.