Por Alfonso Rivadeneyra García

Existen las películas de superhéroes y existen las películas de Spider-Man. Por su histórica recaudación de taquilla, el Hombre Araña es un “animal” totalmente distinto a cualquier otra saga de Marvel o DC. Porque antes incluso del dominio de esta clase de cine, discutiblemente en declive, ya Sam Raimi había convertido al perdedor Peter Parker en un triunfador de la taquilla con su trilogía protagonizada por Tobey Maguire.