La película “Soltera casada viuda divorciada”, que cautivó a más de un millón de espectadores, rompió récords en cartelera y se posicionó como número uno en Netflix, vuelve a los titulares, pero esta vez por una trágica noticia que ha conmocionado a la industria audiovisual. El 29 de agosto, al finalizar las grabaciones de su segunda entrega en el centro de ski El Colorado, en Chile, la asistente de producción Fabiola Flores Hernández sufrió un accidente fatal.

De acuerdo con medios de comunicación chilenos, el hecho ocurrió mientras Fabiola Flores, de 34 años, se desplazaba en una máquina pisa nieve en El Colorado junto a otros cuatro miembros del equipo de rodaje y equipamiento de producción. Durante el trayecto, Flores cayó desde la jaula de transporte hacia la parte posterior de la máquina, siendo alcanzada por la fresadora.

Según informó el medio digital The Clinic, tras el accidente la joven fue trasladada de urgencia a la Clínica UC de El Colorado, luego a la Clínica UC Christus de San Carlos de Apoquindo, y finalmente al Hospital Clínico de la Universidad Católica, donde permaneció en estado crítico durante cinco días antes de fallecer la noche del martes último.

“Soltera, casada, viuda y divorciada 2” está dirigida por Ani Alva Helfer, con Gianella Neyra y La Soga Producciones en la producción. El rodaje en Chile se realizó en coproducción con la empresa chilena Tiki Films, de la cual Flores Hernández formaba parte.

La joven trabajó previamente como asistente de producción en la película “María, me muero”, de Tiki Group, una producción mexicana de los mismos creadores de “Hazlo como hombre” (Asensio-López), dirigida por Gabriela Sobarzo y con la participación de Paz Bascuñán.

Las grabaciones de la segunda parte del filme peruano comenzaron el 6 de agosto en Perú y se extendieron por tres semanas. Posteriormente, el rodaje continuó en Chile durante cinco días.

Hermetismo total

Gustavo Sánchez, productor y fundador de La Soga, expresó a El Comercio su profundo pesar por la muerte de Flores. Sin embargo, explicó que debido a lo delicado del caso y a que aún está bajo investigación en Chile, las producciones han recibido instrucciones de no emitir declaraciones. “Nos han solicitado no declarar mientras el caso sigue en investigación”, señaló.

Ani Alva y Gianella Neyra también expresaron su dolor a través de emotivos mensajes en redes sociales. En sus historias de Instagram, Ani compartió un breve pero conmovedor mensaje: “Descansa en paz, Fabi”. Por su parte, Gianella escribió: “Mucha fuerza y paz”, acompañando sus palabras con un sentido homenaje.

En una conversación con The Clinic, Miguel Asensio, propietario de Tiki Films, confirmó que el accidente ocurrió al finalizar la grabación del filme peruano, mientras se recogía el equipo de producción. Asensio explicó que las investigaciones determinarán las responsabilidades.

“Hay una investigación en curso, y no puedo dar muchos detalles porque no estuve presente”, aclaró. “No soy yo quien debe esclarecer los hechos; eso corresponde a las autoridades. Las cosas saldrán a la luz, y eventualmente se sabrá qué pasó y quién es responsable”, subrayó.

“Soltera, casada, viuda, divorciada” narra la historia del reencuentro de cuatro amigas de la infancia que la vida y los años se encargó de separar. En su entrega original juntas realizaron un viaje a Pacasmayo, para ayudar a una de ellas a superar la muerte de su esposo. En la segunda entrega que llegará a las salas de cine en el 2025, traspasaron fronteras en busca de pasarla bien y encontrar nuevas emociones y cambios en sus vidas.