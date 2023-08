Durante la pandemia, mientras el aislamiento mantenía a todas las personas separadas en la capital, en Sarhua (Ayacucho) se reunían cada mañana más de 40 pobladores para compartir historias y tradiciones con el director Leonardo Barbuy. Antes de esta convivencia, un sueño que tuvo el cineasta hace siete años no le permitía descansar: un hombre solo en la inmensidad de los Andes fallece sin que nadie se entere. Con el tiempo, a esta visión se le añadió una casa y dos niños, dando forma así a la trama de “Diógenes”, la primera película de Barbuy, que se estrenará durante el Festival de Cine PUCP.

Aunque para muchos la idea de realizar una película en blanco y negro se relaciona con una estética vintage, la película no se ajusta a esa perspectiva ―ni a una limitación en el presupuesto―, más bien se relaciona con la visión particular de un miembro de la producción. “Si bien existe una referencia histórica en Chambi, la influencia del fotógrafo Musuk Nolte resultó fundamental. Solía sentarme a escribir los guiones mientras contemplaba sus fotografías”, comenta Barbuy, quien, junto a su equipo, estableció un “pacto de amistad” con la comunidad.

El director tiene algunos proyectos en la plataforma de YouTube como "Imposibilidad" donde destaca su trabajo como compositor musical / Alessandro Currarino

En consonancia con los acuerdos entre ambas partes, se decidió elegir a los miembros más destacados de un taller actoral de Sarhua, además de varias personas del pueblo, junto con Jorge Pomacanchari, maestro pintor de tablas, quien interpreta al personaje principal de la película. No hubo actores profesionales en la cinta, y tampoco hay escenas que no cuenten, en cierta medida, con la colaboración de los sarhuinos.

La barrera más complicada de superar fue la idiomática, debido al desconocimiento del quechua por parte del director, quien intentó aprender junto a su equipo el idioma. Encuentra en esta lengua una manera de aproximarse a la cultura de los demás. Otra complicación que lograron resolver fue la de adaptar un tema que estuvo presente durante el rodaje de la película en plena pandemia. “En ese momento y hasta ahora, muchas veces somos incapaces de representar la muerte ―explica el director― Por eso, ese tema no lo presentamos como algo repentino o violento, sino como un proceso en el que se comprende, se acepta y se niega antes de que ocurra el acontecimiento”.

Una vida de película

Durante la niñez de Barbuy, conoció sin saberlo al personaje protagónico de su historia: su propio padre, quien nunca vivió con él. “Cuando yo nací, mi padre tenía 60 años y nunca tuvimos una gran conexión, ya que él se despojó de sus bienes materiales, rompió la mayoría de los lazos con la sociedad y vivió en la extrema pobreza en la última etapa de su vida en Canto Grande”, menciona el director, quien comparte algunas similitudes con su personaje. “Yo tengo dos hijos con los cuales convivo y quienes no van al colegio. Si bien no es algo radical como lo que hizo Diógenes, hay una radicalidad en no asumir las convencionalidades educativas”, enfatiza.

Otro personaje que guarda relación con la historia de “Diógenes” es el propio Jorge Pomacanchari, quien es padre y viudo. Su experiencia previa con niños hizo que grabar las escenas en las que se desarrolla el vínculo entre padre e hijos fuera más sencillo. “Esto trasciende lo profesional y forma parte de una mística que contribuye a que todo el proceso sea más natural”, agrega la productora Illari Orccottoma.

El director Leonardo Barbuy y la productora Illari Orccottoma con la tabla de Sarhua que cuenta el pasado de Diógenes / ALESSANDRO CURRARINO

A pesar de que “Diógenes” tenga varios elementos que están presentes en la vida del director, en los proyectos futuros del cineasta se encuentra “Un día, una vida”, una producción que se enfocará en la relación que el director tuvo con su padre, bajo la premisa de qué pasaría si hubiera vivido con él. Otro proyecto que se encuentra en proceso de reestructuración de guion es “Toro Mata”, cinta que aborda el cimarronaje y que muestra un momento histórico muy poco representado en la gran pantalla.

El cineasta de ascendencia argentina seguirá produciendo nuevas películas que se desarrollen en el Perú / ALESSANDRO CURRARINO

La proyección de la ópera prima de Barbuy se llevará a cabo este viernes 11 de agosto, a las 7:15 p.m., en la Sala Nos del Centro Cultural PUCP. También asistirán los sarhuinos que formaron parte de la película, incluyendo a Jorge Pomacanchari, quien interpreta a Diógenes y se dedica a pintar tablas de Sarhua. Estas tablas estarán disponibles para el público del 12 al 20 de agosto en el Centro Cultural Ccori Wasi.