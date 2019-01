Estas son las películas que competirán con "Roma" en los Globos de Oro | FOTOS

No hay duda que "Roma" se perfila como la favorita a llevarse un premio en los Globos de Oro 2019, en representación de Latinoamérica. Sin embargo, no será una competencia fácil.

La película dirigida por el mexicano Alfonso Cuarón tendrá que ponerse a prueba frente a las producciones de Japón, Alemania, Bélgica y Líbano.

"Shoplifters" - Japón

La presencia asiática en los Globos de Oro 2019 viene de la mano de "Shoplifters", dirigida y escrita por Hirokazu Kore-eda. Este drama familiar aborda la historia de una familia japonesa pobre que se ve obligada a dedicarse al robo de tiendas para sobrevivir. La película ganó la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes.

"Never Look Away" - Alemania

Basada en la vida del artista visual alemán Gerhard Richter, "Never Look Away" explora el paso del protagonista por la Alemania nazi y la Alemania Oriental de la posguerra hasta que se consagra en el movimiento artístico del arte contemporáneo. La cinta fue proyectada en el 75º Festival Internacional de Cine de Venecia.

"Girl" - Bélgica

Bajo la dirección de Lukas Dhont, la cinta belga "Girl" habla de la transexualidad desde el personajes de Lara, una bailarina de 15 años que se enfrenta al duro proceso de cambiar de sexo. "Girl" ganó el premio a Mejor primer largometraje y Mejor actuación en la última edición del Festival de Cine de Cannes.

"Capernaum" - Líbano

"Capernaum" recorre episodios de la vida de Zain; un niño de 12 años quien demanda a sus padres por permitirle nacer en una vida de privación y abuso en los barrios pobres de Beirut. La directora de "Capernaum", Nadine Labaki, ganó el Premio del jurado en el Festival de Cine de Cannes 2018.

La 76 edición de los Globos de Oro 2019 se celebrará el próximo domingo 6 de enero en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles (EE.UU).