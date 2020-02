“Sonic” supera a sus rivales para liderar nuevamente la taquilla de América del Norte

La comedia de aventuras de Paramount “Sonic: la película” lideró con una estrecha ventaja la taquilla en Estados Unidos y Canadá este fin de semana, con un estimado de 26,3 millones de dólares, informó el domingo la empresa especializada Exhibitor Relations.

“Sonic”, protagonizada por Jim Carrey como el villano Dr. Robotnik cuenta las aventuras de un erizo azul de velocidad supersónica.

Las películas basadas en videojuegos rara vez sobresalen en la taquilla, pero esta estableció un récord para el género en su estreno, obteniendo 58 millones de dólares el pasado fin de semana.

“The Call of the Wild” estuvo de segundo con 24,8 millones, según estimados de los estudios difundidos el domingo.En un distante tercer lugar estuvo “Harley Quinn: Birds of Prey", con 7 millones de dólares en su tercera semana en cartelera.

De cuarto quedó “Brahms: The Boy II” con 5,9 millones de dólares.“Parasite”, ganadora al Oscar para mejor película, obtuvo 3,2 millones de dólares en Norteamérica el fin de semana.

En total ha recaudado 50 millones.Ventas estimadas de boletos en salas de cine de Estados Unidos y Canadá, según Comscore.

1. "Sonic the Hedgehog”, $26,3 millones.

2. "The Call of the Wild”, $24,8 millones.

3. “Harley Quinn: Birds of Prey”, $7 millones.

4. “Brahms: The Boy II”, $5,9 millones.

5. “Bad Boys for Life”, $5,86 millones.

6. “1917”, $4,4 millones.

7. "Blumhouse’s Fantasy Island”, $4,2 millones.

8. “Parasite”, $3,1 millones.

9. “Jumanji: The Next Level”, $3 millones.

10. “The Photograph”, $2,8 millones.

