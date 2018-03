“Sorry to Bother You”: ser negro con voz de blanco | TRÁILER

El racismo y abuso policial son dramas constantes en Estados Unidos, situaciones que no han tenido mucho tratamiento humorístico, salvo en presentaciones de stand ups. Eso cambiará con “Sorry to Bother You” (“Lamento molestarte”).

“Sorry to Bother You” cuenta la historia de Cash Green (Lakeith Stanfield), hombre que sale del desempleo al obtener trabajo en ventas por teléfono. ¿Cómo es posible tener éxito cuando la mayoría de clientes cuelga el auricular?

"Sorry to Bother You" - tráiler. (Video: Difusión)

En el tráiler Langston (Danny Glover), experimentado vendedor, le aconseja a Cash impostar la voz, eliminar las características sonoras que, presuntamente, tienen los afroamericanos (estudios al respecto no han sido concluyentes). Al cambiar su voz, Cash consigue tanto éxito que su ascenso se hace inevitable.

Pero con más responsabilidades llegan más problemas, en este caso éticos: Cash ya no venderá productos inocuos, sino armas. Y si bien empieza a ganar más dinero del que nunca soñó, su vida personal empieza a derrumbarse.

“Sorry to Bother You” llega a los cines de Estados Unidos en julio del 2018. Cuenta con las actuaciones de Steven Yeun (“The Walking Dead”), Tessa Thompson (“Thor: Ragnarok”), Patton Oswalt (“Agents of SHIELD”), Terry Crews (“Blooklyn 99”), Armie Hammer ("Call me By Your Name"), etc.