Uno viene de la ficción de los comics y la otra de un mediático caso de la vida real. Pero, si forzamos los paralelismos, no son pocos los rasgos que comparten Batman y Diana de Gales: ambos personajes envueltos en la tragedia, de perfil mustio y sombrío, acosados por la depresión a pesar de sus vidas acaudaladas. Él, huérfano por obra de un violento crimen; ella, una joven princesa fallecida prematuramente.

Y dentro de pocos días podremos ver sus historias en dos películas: “Spencer”, que llega a la cartelera este jueves 24, y “The Batman”, que hará lo propio una semana después, el 3 de marzo. Lo curioso es que sus respectivos protagonistas, Kristen Stewart (Los Ángeles, 1990) y Robert Pattinson (Londres, 1986), fueron las estrellas de una de las sagas juveniles más exitosas de los últimos años: la amada y odiada “Crepúsculo”, cinco películas aparecidas entre 2008 y 2012.

Desde entonces, han seguido caminos separados, pero bastante interesantes. Durante el rodaje de la historia de vampiros se hicieron pareja en la vida real, pero la relación se rompió cuando la prensa sensacionalista estadounidense destapó un ‘affaire’ de Stewart con el cineasta Rupert Sanders. Ese solo hecho la convirtió en “la actriz más odiada de Hollywood”, como la describieron varios medios y publicaciones en redes sociales. Pero ella empezó a desmarcarse de las etiquetas a punta de trabajo.

Algunas de las películas en las que ha destacado son “Clouds of Sils Maria” (2014) y “Personal Shopper” (2016), ambas al mando del cineasta francés Olivier Assayas (la primera incluso le permitió ganar un Premio César); y también las elogiadas “Still Alice” del 2014 y “Certain Women” del 2016. Dentro de poco, además, formará parte del elenco de “Crimes of the Future” de David Cronenberg.

Con “Spencer”, dirigida por Pablo Larraín, Stewart redondea un convincente retrato de Diana de Gales, con toda su fragilidad y sus angustias, que además la ha hecho acreedora de su primera nominación al Óscar, en la categoría de mejor actriz.

Pattinson, por su parte, tampoco tardó en cosechar una carrera notable. Por confesión propia, comenzó a ser más selectivo en sus papeles como una manera de alejarse del encasillamiento de “vampiro emo” al que lo condenó “Crepúsculo”. Y no le ha resultado fácil, porque aún hay quienes cuestionan su idoneidad para interpretar al oscuro hombre murciélago.

Frente a esas dudas, convendría repasar algunas de las películas en las que ha confirmado su solvencia interpretativa: “Cosmopolis” (2012) de David Cronenberg, “The Lost City of Z” (2016) de James Gray, “Good Time” (2017) de los hermanos Safdie, “High Life” (2018) de Claire Denis, “The Lighthouse” (2019) de Robert Eggers, y “Tenet” (2020) de Christopher Nolan.

Consolidado ese trabajo en el cine de autor, “The Batman” vendría a ser algo así como el regreso de Pattinson a una producción de corte más comercial y taquillero. Habrá que esperar a ver cómo le va en esta nueva aventura en Ciudad Gótica. Las expectativas son altas.

TRES PELÍCULAS DE KRISTEN STEWART

“Clouds of Sils Maria”

Stewart interpreta aquí a la asistente de una reconocida actriz, encarnada nada menos que por la francesa Juliette Binoche. Y a pesar del desafío, se muestra a la altura. Su papel le valió el premio a mejor actriz de reparto en los César.

“Certain Women”

Al mando de la cineasta estadounidense Kelly Reichardt, reconocida retratista de la femineidad y sus diversidades, Stewart hace el papel de una joven y solitaria abogada que debe dictar unas clases de derecho en un pequeño pueblo.

“Personal Shopper”

Segunda colaboración con el cineasta francés Olivier Assayas, en la que Stewart interpreta a una asistente encargada de comprar ropa y accesorios para grandes estrellas. A la par, debe lidiar con el vacío dejado por su hermano recientemente fallecido, con el que cree poder comunicarse.

TRES PELÍCULAS DE ROBERT PATTINSON

“Good Time”

Frenética y angustiante película en la que Pattinson interpreta a un ladrón que se encuentra en permanente fuga para ayudar a su hermano con habilidades especiales. Una cinta de gran intensidad y demandante dramatismo.

“High Life”

Filme de ciencia ficción dirigido por la consagrada cineasta francesa Claire Denis. En él, Pattinson actúa como un criminal que es enviado a una misión espacial como forma de pagar su condena. Lo acompañan en el elenco Juliette Binoche, André 3000, entre otras figuras.

“The Lighthouse”

Una de las cintas de terror más comentadas de los últimos años. Filmada en blanco y negro, es interpretada casi en su totalidad por dos actores: Pattinson y Willem Dafoe, como dos guardianes de un faro ubicado en una siniestra isla.

El dato

“Spencer”, protagonizada por Kristen Stewart, se estrena este jueves 24 de febrero.

“The Batman”, con Robert Pattinson, se estrena el próximo jueves 3 de marzo.