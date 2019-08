"Spider-Man 3" con Tom Holland: fecha de estreno, tráiler, sinopsis y qué pasará, actores, personajes y polémica

La polémica sigue en pie. Sony Pictures y Marvel Studios parecen haber roto relaciones hace poco luego de no poder llegar a un acuerdo con la licencia de Spider-Man. No obstante, la franquicia deberá continuar en los siguientes años, con una tercera parte con Tom Holland como protagonista.

Pero, ¿cómo sería la nueva película de Spider-Man? Por un lado, la nueva cinta continuaría en el Universo Cinematográfico de Marvel (como apuntan algunos rumores de re-negociación entre ambas compañías), mientras que por otro Sony apuntaría a formar su propio universo en el cine con el arácnido.

Ahora, esto no podría ser tan negativo como algunos seguidores creen. Con Spider-Man de parte de Sony, Peter Parker podría desarrollar su historia original completa con sus propios villanos sin entrar en conflicto con lo acontecido en los Vengadores.

Los fans más entusiastas quisieran que ambos escenarios se junten para tener un Spider-Man que pueda ser un Vengador a la vez que luche contra Venom y Carnage, pero la realidad es otra. ¿Qué sucederá en el futuro para Tom Holland?

HISTORIA DE "SPIDER-MAN 3" CON TOM HOLLAND

Por diferencias entre Marvel y Sony, Spider-Man queda fuera del Marvel, aunque nada está dicho para siempre (Foto: Marvel Studio) Por diferencias entre Marvel y Sony, Spider-Man queda fuera del Marvel, aunque nada está dicho para siempre (Foto: Marvel Studio)

Como ya se mencionó anteriormente, aún no hay una dirección clara sobre qué camino escogerá Sony con respecto a la secuela de Spider-Man, aunque hay elementos que se mantendrán a lo largo del tiempo sin importar lo que pase.

Por ejemplo, el final de "Spider-Man: Far From Home" presenta un escenario muy complicado para el hombre araña. Mysterio realizó su último truco antes de caer y le hizo creer a todo el mundo que el Hombre Araña era el malo en la historia, pero no solo eso: reveló su identidad secreta.

En una acción póstuma a través de un video compartido por TheDailyBugle y un (conocido) J. Jonah Jameson, Mysterio le dice al mundo que Spider-Man en realidad es Peter Parker, lo cual lo deja sorprendido y sin palabras al final de la película.

Esto abre un mundo de posibilidades, ya que el mismo Kevin Feige, director de Marvel Studios, comentó que era algo muy similar con lo que pasó con Iron Man al final de la primera película, suceso que lo definió como héroe para los siguientes 10 años de películas en la compañía.

Por otro lado, el director Jon Watts comentó en su momento que le gustaría, en caso sea contratado nuevamente para dirigir la tercera película de Spider-Man, traer a "Kraven the Hunter" en la próxima cinta

Kraven The Hunter podría ser un villano en común para la unión de Venom y Spider-Man (Foto: Marvel Comics) Kraven The Hunter podría ser un villano en común para la unión de Venom y Spider-Man (Foto: Marvel Comics)

Este villano es reconocido en el mundo de los cómics por su talento como cazador, siendo la persecución de Peter Parker su misión final que termina por eliminar su aparición en las historietas de Marvel. Ahora que se sabe su identidad y que es buscado mundialmente, ¿será él quien intente atraparlo en la próxima película?

Otra teoría posiciona a los 'Seis Siniestros' como los próximos enemigos de Spider-Man, quien deberá enfrentarse a este grupo de villanos que se encargarán de hacerle la vida imposible ahora que saben exactamente quién es Peter Parker.

Los fans más entusiastas han posicionado a Ned Leeds, el mejor amigo de Peter, como la próxima gran revelación en contra de su compañero. En los cómics, él se convierte en 'Hobgoblin', uno de los villanos más populares del universo arácnido, luego de que le lavaran el cerebro.

Hace un par de años, en el 2017 el mismo Jacob Batalon, quien interpreta al personaje en la pantalla grande, comentó que amaría completar el círculo que su personaje convirtiéndose en el antagonista de una de las películas de Spider-Man.

Pero sin duda alguna lo más emocionante para los seguidores de Tom Holland es su futuro encuentro con Venom y Carnage. Se sabe que en la secuela de la cinta de Sony ambos villanos se enfrentarán, a pesar de que en los cómics ellos han sido más aliados que enemigos como simbiontes.

Spider-Man vs Venom y Carnage (Foto: ArtStation | Nick Tam) Spider-Man vs Venom y Carnage (Foto: ArtStation | Nick Tam)

La separación de Marvel y Sony anuncia un futuro desarrollo del Spider-Verse junto con Tom Holland, Tom Hardy y Woody Harrelson bajo la tutela de Sony. ¿Será esto posible ahora que quieren desvincularlo de todo lo que hizo Marvel en el pasado?

El futuro es muy incierto, pero de cualquier manera Sony Pictures deberá tomar una decisión sobre qué hacer con la licencia de Spider-Man. En cualquier caso, ya sea su expansión junto a la compañía o su integración en el MCU, existe mucho potencial en Peter Parker para explotar más adelante.

PERSONAJES Y ACTORES DE "SPIDER-MAN" 3

Al igual que su historia, los personajes y actores presentes en la tercera película de Spider-Man con Tom Holland son un misterio, aunque existen algunas pistas de quiénes participarían junto al actor que encarna a Peter Parker en la pantalla grande.

Como ya se mencionó anteriormente, muchos consideran que de romperse totalmente las relaciones entre Marvel y Sony, Spider-Man continuaría su aventura en solitario hasta encontrarse con Tom Hardy y Woody Harrelson, Venom y Carnage respectivamente.

Por otro lado, al igual que Peter Parker, otros personajes que se han mantenido en las dos películas de Spider-Man continuarán con sus roles: Zendaya como Michelle "MJ", Jacob Batalon como Ned, Marisa Tomei como May Parker y Tony Revolori como Flash Thompson.

Hasta que no se aclare la situación entre Marvel Studios y Sony Pictures, aún queda por verse cuantos personajes y actores del MCU podrán formar parte de la tercera película de Spider-Man, que incluso con roles secundarios estos no podrán aparecer en la pantalla por conflictos legales.

TRÁILER DE "SPIDER-MAN" 3 CON TOM HOLLAND

De momento no existe un tráiler de la secuela de "Spider-Man: Far From Home". Considerando que ni siquiera se ha comenzado con los trabajos de producción debido a los desacuerdos de Disney y Sony, es probable que no se vean imágenes oficiales de la película hasta después del 2021.

FECHA DE ESTRENO DE "SPIDER-MAN" 3 CON TOM HOLLAND

Marvel Studios reveló todo el plan que tenía para la Fase 4 de su universo cinematográfico, tanto en la Comic-Con de San Diego como en la D23 Expo. Spider-Man no se encontraba entre todas las películas y series que anunció la compañía.

Si bien esto podría haber sido por las negociaciones entre Sony y Marvel, lo cierto es que aún no existe un anuncio oficial de cuándo se estrenaría la tercera película de Spider-Man con Tom Holland como su protagonista.

Considerando que "Spider-Man: Homecoming" se estrenó en julio de 2017, "Spider-Man: Far From Home" llegó en julio del 2019, muchos esperarían que "Spider-Man 3" sea estrenada el próximo julio del 2021. Sin embargo, Marvel Studios no tiene un hueco para la película entre sus estrenos de ese año.

Por otro lado, Sony podría continuar esta costumbre y desarrollar su propia tercera parte sin la ayuda de Disney y Marvel. ¿Qué sucederá con el futuro de Spider-Man? Todo se revelará con el tiempo.