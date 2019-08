"Spider-Man" en riesgo: los posibles escenarios tras el quiebre de Sony y Disney

Spider-Man está en peligro y no es a causa de un villano. El rompimiento de una hasta entonces desconocida renegociación entre Sony y Disney ha puesto el futuro del superhéroe arácnido en el Universo Cinemático de Marvel en duda. Desenredamos esta web de tratos y conflictos de derechos para analizar el nuevo problema que aqueja a Peter Parker.

-Spider-Man, lejos de casa-

El año era 1999 y solo dos años antes la críticamente detestada "Batman & Robin" había causado una nueva caída dela burbuja de las películas de superhéroes. Marvel, que estaba a una década de ser adquirida por Disney, buscaba desesperadamente nuevas fuentes de ingresos y expandir los personajes de sus cómics a la pantalla grande era una de las maneras en que se les ocurrió para salir de sus problemas económicos. ¿Su compañero de negocios? Sony.

"Spider-Man 2" con Tobey Maguire. (Foto: Sony Pictures) difusión

En total el conglomerado japonés pagó solo US$10 millones por los derechos cinematográficos de "Spider-Man", además del 5% de las ganancias de las películas y la mitad de las ganancias por productos de consumo, y los personajes de su universo como Venom, Carnage y demás. Curiosamente, fuentes en un artículo del Wall Street Journal mencionan que Marvel ofertó todo su catálogo de personajes a Sony por US$25 millones, pero el trato fue rechazado. "A la gente solo le interesa Spider-Man", habría dicho la empresa.

Bajo ese trato Sony Pictures Entertainment lanzó la trilogía de "Spider-Man" (2002-2007) dirigidas por Sam Raimi y con Tobey Maguire en el papel de Peter Parker. Cinco años después, y ante la renovada popularidad de las películas de superhéroes gracias a cintas como "Iron Man" y "Thor" del Universo Cinemático de Marvel, la compañía japonesa relanzaría la franquicia con "The Amazing Spider-Man" con Andrew Garfield en el papel principal. Dos años después estrenarían "The Amazing Spider-Man 2" (2014), que si bien le fue decentemente en las taquillas, fue duramente criticada por la prensa especializada.

-Spider-Man de vuelta a casa-

Marvel mientras tanto había estado teniendo un gran éxito armando su imperio cinematográfico, siendo la última muestra de su poderío el 'blockbuster' "The Avengers" (2012). Pero había una joya que se escapaba de la corona de su franquicia: Spider-Man, y el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, estaba ansioso para traer al superhéroe de vuelta a casa.

Es así que Marvel inició una frenética negociación con Sony para traer a Peter Parker de vuelta a casa. Curiosamente fue un crimen el que hizo posible el trato en primer lugar, el hackeo de los servidores de Sony que causó que los contenidos de los correos de sus trabajadores fueran públicos, incluyendo la negociación entre los dos gigantes para hacer un cameo del Hombre Araña en "Captain America: Civil War" (2016).

El trato final entre Sony y Marvel, y el que se mantuvo hasta hace poco, fue el siguiente: Marvel Studios tendría el control creativo sobre el personaje, aunque Sony Pictures también tendría voz y voto sobre las decisiones más importantes como la elección del actor.

Mientras tanto Marvel Studios y Sony no compartirían ni financiamiento ni ganancias en sus respectivos filmes: "Captain America: Civil War" en el caso de los primeros y "Spider-Man: Homecoming" en el caso de los segundos.

Además Marvel Studios no pagaría a Sony por los derechos para utilizar a Spider-Man en cualquier filme de su UCM (en ese entonces "Captain America: Civil War"). Por último la cuota anual que Disney pagaba para producir mercancía de Spider-Man se reduciría de US$35 millones si la nueva película sobre Spider-Man producida por Marvel Studios superaba los US$750 millones en las taquillas, cosa que "Spider-Man: Homecoming" hizo con facilidad.

-Spider-Man: Guerra civil-

Pero todas las cosas buenas no podían continuar y mientras "Spider-Man: Far From Home" rompía récords de ganancias para Sony una negociación secreta se daba entre esta compañía y Disney para renegociar el trato.

Los detalles todavía son nebulosos y se basan bastante en información filtrada y dimes y diretes entre ambas partes, con el argumento central siendo, el dinero.

Peter Parker fue parte esencial de "Avengers: Infinity War". (Foto: Marvel Studios) Marvel

Con el reciente triunfo de "Avengers: Endgame" como la película más taquillera de todos los tiempos y el extremadamente buen desempeño de "Spider-Man: Far From Home" en las salas de cine, la compañía de Mickey Mouse buscó aumentar el precio de mantener a su hombre de toque de Midas, Kevin Feige, como productor de las películas de Sony. Su propuesta: un ratio 50/50 de inversión y ganancias entre Marvel y Sony.

Sony al parecer encontró esta nueva propuesta inaceptable y se retiró de la mesa de negociaciones, dejándonos en la actual situación donde ambas partes parecen perder.

-Lo que pierde Sony-

Las dos grandes pérdidas para Sony son el acceso al Universo Cinemático de Marvel, lo cual aumentaba el alcance de su personaje, y el trabajo de Marvel Studios, quizás esto último lo más importante.

Cabe señalar que "Spider-Man: Far From Home" fue la primera película de Sony Pictures Entertainment en superar los mil millones en taquillas (alrededor US$1,1 mil millones) con un presupuesto de US$160 millones, mientras que el anterior filme "Spider-Man: Homecoming" logró US$880 millones durante su tiempo en las salas de cine con un presupuesto de US$175 millones.

"Venom" con Tom Hardy es una muestra de una película hecha solamente por Sony Pictures. Su secuela, dirigida por Andy Serkis, ya está en camino. (Foto: Sony Pictures) Sony Pictures

Mientras tanto las dos películas directamente anteriores con Andrew Garfield tuvieron resultados menos alentadores: "The Amazing Spider-Man" consiguió US$758 millones con un presupuesto de US$230 millones y "The Amazing Spider-Man 2" consiguió US$709 millones con un presupuesto estimado de entre US$200 y US$293 millones. Este último filme no fue muy bien recibido y parecía haber nuevamente terminado con la vida cinematográfica del superhéroe.

Por supuesto Sony puede argumentar que sus últimas películas sin intervención de Marvel Studios también fueron exitosas. "Venom" (2018) con Tom Hardy como protagonista obtuvo US$856 millones con un presupuesto de US$100 millones y actualmente se está planeando una secuela con Andy Serkis en la silla del director, aunque cabe señalar que la primera película no se ganó el amor de los especialistas en cine.

Mientras tanto "Spider-Man: Into the Spider-verse" ha sido adorada por los críticos y la audiencia, aunque solo obtuvo US$375 millones frente a un presupuesto de US$90 millones.

-Lo que pierde Mavel-

Con la caída de las negociaciones Marvel Studios pierde a una pieza fundamental de su Universo Cinemático, ya que las películas parecían querer que Peter Parker fuera el sucesor de Tony Stark como el corazón de la franquicia. Cuántos planes tendrán que revisar sin él, no lo sabemos.

Fuera de eso, Disney tendrá que volver a negociar nuevamente para tener derechos para hacer mercadería sobre el héroe arácnido con Sony.

-Spider-Man: Endgame-

Ahora llega la hora de determinar qué posibles resultados tenemos de esta situación. En primer lugar puede ocurrir que se mantengan quebradas las negociaciones entre ambas compañías. Sony producirá el siguiente filme de "Spider-Man" todavía con Tom Holland en el papel principal y con Jon Watts en la silla de director. Sin embargo, el mundo del filme será mucho más pequeño, sin poder hacer referencias a los eventos del Universo Cinemático de Marvel.

Adicionalmente, toda la relación entre Peter Parker y Tony Stark que impulsó el crecimiento del personaje en los últimos filmes tendrá que ser ocultada. Por el lado de Marvel, una especie de amnesia colectiva tendrá que imponerse sobre todos sus personajes y posibles planes que incorporaban a Peter Parker tendrán que ser modificados de acuerdo al nuevo status. Quizás esta situación lleve a que filmes con las propiedades de Marvel que pertenecían a 21th Century Fox como Los Cuatro Fantásticos y los X-Men sean usados antes de lo esperado, aunque aquí simplemente estamos especulando.

Por supuesto todas estas ideas podrían quedar en nada, con Sony y Marvel/Disney llegando a un nuevo acuerdo que los satisfaga a ambos y la vuelta al status quo. No somos Doctor Strange, pero vemos más que una posibilidad en 14 millones 605 de que esto se haga realidad.