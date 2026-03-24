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"Spider-Man: Brand New Day" hace historia al lograr que su tráiler supere los mil millones de vistas. (Foto: YouTube / Sony Pictures)
"Spider-Man: Brand New Day" hace historia al lograr que su tráiler supere los mil millones de vistas. (Foto: YouTube / Sony Pictures)
Por Redacción EC

El lanzamiento del tráiler de “Spider-Man: Brand New Day”, protagonizada por Tom Holland, ha logrado un récord histórico. En menos de una semana, el audiovisual ya supera los 1,100 millones de visualizaciones, según WaveMetrix, convirtiéndose en el primer tráiler de una película en alcanzar este hito en la historia del cine.

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