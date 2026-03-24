El lanzamiento del tráiler de “Spider-Man: Brand New Day”, protagonizada por Tom Holland, ha logrado un récord histórico. En menos de una semana, el audiovisual ya supera los 1,100 millones de visualizaciones, según WaveMetrix, convirtiéndose en el primer tráiler de una película en alcanzar este hito en la historia del cine.

El tráiler de Sony Pictures de “Spider-Man: Brand New Day” ya había sido contundente, y es que, en sus primeras 24 horas, el video ya había acumulado más de 718,6 millones de reproducciones a nivel mundial, según informó Variety. Tan solo ocho horas después, ya contaba con 373 millones de visualizaciones en todo el mundo, cifra suficiente para hacer historia en el cine.

En su momento, “Deadpool & Wolverine” había superado el adelanto de la cinta predecesora, “Spider-Man: No Way Home”, de 2021, que alcanzó los 355,5 millones de visualizaciones en 24 horas.

El tráiler protagonizada por Tom Holland, logró un importante hito en tan solo una semana de su estreno. (Foto: YouTube / Sony Pictures)

“Spider Man: Brand New Day” marca el regreso de Tom Holland como Spider-Man desde “No Way Home”, la cinta que reunió a los anteriores intérpretes del hombre araña: Tobey Maguire y Andrew Garlfield, y que recaudó 1.900 millones de dólares en la taquilla mundial.

Este desempeño no solo refleja la enorme popularidad del héroe arácnido, sino también la expectativa generada tras los acontecimientos de “Spider-Man: No Way Home”. La nueva entrega retoma la historia de Peter Parker en un escenario completamente distinto.

La película, protagonizada por Tom Holland y con el regreso de actores como Zendaya y Mark Ruffalo, está programada para estrenarse en julio de 2026. Se trata de una de las producciones más ambiciosas de Marvel y Sony, y todo apunta a que será uno de los mayores éxitos de taquilla del año.