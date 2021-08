Fue el mes de agosto de 1962 cuando los quioscos de diarios de Estados Unidos vieron por primera vez a un héroe que se convertiría no solo en símbolo de una editorial, sino en una de las marcas más taquilleras del cine. Nos referimos a Spider-Man (Hombre Araña). Por eso mismo Sony Pictures, productora de la cintas, ha determinado que el 1 de agosto se celebre el ‘Spider-Man Day’ (Día del Hombre Araña); festejo que podría tener relación con el tráiler de la próxima cinta que, hasta ahora, no se revela.

Este 1 de agosto da comienzo a la Semana del Hombre Araña, en cuyo marco Sony Pictures ha lanzado una campaña donde anima a comprar con descuento todas las cintas del héroe. en América Latina, la mayoría de las cintas están disponibles en plataformas de streaming que detallamos a continuación.

“Spider-Man” (2002, Netflix)

“Spider-Man 2″ (2004, Netflix)

“Spider-Man 3″ (2007, para compra en Google Play)

“The Amazing Spider-Man″ (2012, para compra en Google Play)

“The Amazing Spider-Man 2″ (2014, Netflix)

“Spider-Man: Homecoming″ (2017, Netflix)

“Spider-Man: Into the Spider-Verse″ (2018, Prime Video)

“Spider-Man: Far From Home″ (2019, Prime Video)

“Spider-Man: No Way Home”: ¿Cuándo llega el tráiler?

En las películas de acción real del 2017 y 2019, el tráiler de las cintas llegó siete meses antes del estreno . Al cierre de este artículo, estamos a cuatro meses y medio del estreno mundial (17 de diciembre) y no hay señales del adelanto. De ahí que los fans consideren que en agosto podría llegar en la tan anunciada semana del Hombre Araña.

¿Y si no llega en la Spider-Man Week? Hay otra posibilidad cercana para este mes de agosto, pues el protagonista de la cinta, Peter Parker (Tom Holland), cumple años el 10 de agosto. Si Sony Pictures se decanta por una fecha para revelarlo, podría ser esa.

La trama

Sony Pictures no ha revelado detalles de “Spiderman: No Way Home”, y lo que se conoce es por los juguetes en preventa. Por ejemplo, el Hombre Araña contará con nuevos trajes, uno de los cuales será de color negro con detalles dorados. Además, se conoce que el Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) tendrá un rol importante en la historia.

De igual modo el actor Alfred Molina ha confirmado su retorno a la saga como el Doctor Octopus, quien apareció en la cinta del 2004 “Spider-Man 2″. El personaje fue visto por última vez intentando controlar una explosión nuclear desatada por él mismo. Aparentemente, perdió la vida para salvar a la ciudad de Nueva York.

Dato

Con tráiler o sin este, “Spider-Man: No Way Home” llega a los cines de Estados Unidos el 17 de diciembre en Estados Unidos. La pandemia del Covid-19 podría causar modificaciones en fechas dependiendo del territorio.

Trailer de "Spiderman: Far From Home". (Fuente: YouTube).

