“Spider-Man Far From Home” adelanta su fecha de estreno | FOTOS

La primera película que lanzará Marvel Studios tras el fin de su Fase 3 con “Avengers: Endgame” será “Spider-Man: Far From Home”; sin embargo, no habría que esperar mucho para verla porque ha adelantado su fecha de lanzamiento.

Según reportó el portal internacional Comicbook, Sony Pictures tomó la decisión de adelantar su debut en los cines y será el 2 de julio y ya no el 5 del mismo mes.

Esta actualización fue recogida tras un listado de Sony donde anuncia el estreno de sus nuevos proyectos. Este cambio se haría ya que permitiría a la película aprovechar las vacaciones de 4 de julio, en lugar de debutar en los cines el mismo día festivo.

La película “Spider-Man: Far From Home” mostrará una nueva aventura de Peter Parker (Tom Holland) durante un viaje al extranjero, donde busca dejar de lado su rol de superhéroe, pero sus planes no salen como esperaba tras la aparición de Nick Fury (Samuel L. Jackson).

El personaje que reunió a los Avengers le pide a Parker que lo ayude a enfrentar a un grupo de villanos llamado “Elementales”. En la lucha, aparecerá ‘Mysterio’, un nuevo personaje interpretado por Jake Gyllenhaal.

Recordemos que el pasado 15 de enero se liberó el teaser tráiler oficial de "Spider-Man: Far From Home" y si bien no se presentaron muchas imágenes del protagonista, sí se pudo ver como lucirá 'Mysterio'.