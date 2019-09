"Spider-Man: Far From Home": escena eliminada muestra una lucha contra arañas gigantes

"Spider-Man: Far From Home" es una de las películas más recordadas del Universo Cinematográfico de Marvel porque tuvo emocionantes escenas que quedaron en la retina del público; sin embargo, hubo otras imágenes que no llegaron al corte final, pero que a puertas de lanzarse el DVD o Blu-ray del filme se van revelando.

Una de las escenas más recordadas de la película es cuando el héroe arácnido decide enfrentar a Quentin Beck luego de enterarse de sus engaños; sin embargo, el villano Mysterio utiliza sus poderes para atrapar al 'trepamuros' en un mundo de ilusiones.

En ese escenario, Spiderman no solo debe luchar por su vida ante las impredecibles acciones de Mysterio, sino que también se ve obligado a enfrentar algunos de sus mayores temores y culpas.

Una de las secuencias mostraba a Peter intentando salvar a MJ, mientras también huye de un Iron Man zombie; sin embargo, la idea original del filme mostraba una lucha entre el superhéroe y arañas gigantes.

A través de su cuenta de Instagram, Henrik Tamm, artista de desarrollo visual de Marvel, compartió el arte conceptual de la descartada ilusión de Mysterio que enfrentada a Spiderman con las arañas.

Cabe señalar que "Spider-Man: Far From Home" ya está disponible en formato digital y será lanzada en DVD y Blu-ray el 1 de octubre.