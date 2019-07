"Spider-Man: Far From Home", escenas post-créditos: ¿qué significan para Peter Parker y el MCU?

¿Qué significan las escenas post-créditos de Spider-Man Far From Home? | Marvel Studios estrenó en abril de 2019 "Avengers: Endgame", la película definitiva de la compañía donde casi todos los héroes de su universo cinematográfico se unieron para luchar por una última vez contra Thanos, el titán que desapareció a la mitad del universo en "Avengers: Infinity War" con un chasquido.

Sin embargo, el final fue uno de los más duros para los fans, quienes tuvieron que ver como Iron Man utilizaba las Gemas del Infinito para desaparecer a todo el ejército enemigo, solo para morir heroicamente poco después de la batalla.

Ahora, en "Spider-Man Far From Home" se cuenta qué sucedió luego de la triste partida de Tony Stark y cómo Peter Parker lidió con eso. Gracias a unas vacaciones con sus amigos, él intenta dejar un poco de lado su trabajo como héroe, pero unas misteriosas criaturas y un nuevo amigo aparecieron para voltear su mundo de cabeza.

Luego de la película, como es de costumbre, Marvel Studios incluyó no una, sino dos escenas post-créditos que revelaron mucho sobre el futuro del MCU. ¡Cuidado! Más adelante habrá spoilers de las escenas extras de la película.

¿QUÉ PASÓ EN LAS ESCENAS POST-CRÉDITOS DE "SPIDER-MAN: FAR FROM HOME" Y QUÉ SIGNIFICAN?

Samuel L. Jackson esconde un secreto en "Spider-Man: Far From Home" (Foto: Marvel Studios) Samuel L. Jackson esconde un secreto en "Spider-Man: Far From Home" (Foto: Marvel Studios)

La primera escena es muy significativa para los seguidores de Spider-Man. Una pantalla gigante en la ciudad de Nueva York revela un video sobre la muerte de Mysterio en Londres y todo parece indicar que fue el mismo Spider-Man quien ordenó el ataque a la ciudad.

Mysterio comparte información a la vez que dice que será asesinado a sangre fría por el mismo Spider-Man, pero no caería antes de revelar la verdadera identidad al público. Mysterio entonces dice que Peter Parker es un despiadado criminal que debe ser detenido.

Esto cambia completamente el futuro de Spider-Man en el MCU, ya que ahora tendrá que lidiar no solo con la revelación de su verdadera identidad al público, sino también de todos aquellos que no creerán en él cuando intente explicar que no fue su culpa lo que pasó con Mysterio.

Por otro lado, dentro de esta escena también introduce a un querido actor de los fans: J. K. Simmons como J. Jonah Jameson. Este ha sido uno de los mejores castings de todos los personajes en las películas basadas en cómics, y un recordado personaje de la trilogía de Sam Raimi. Ahora Simmons pertenece oficialmente al MCU, ¿qué estará planeando Marvel con este personaje?

La segunda escena post-créditos de "Spider-Man: Far From Home"

La segunda escena post-créditos tiene algo más que ver con todo el MCU que solo con Spider-Man. La escena comienza con Maria Hill y Nick Fury manejando un auto, cuando de repente ambos cambian de forma y se revela que ambos son skrulls.

Talos y su esposa se hicieron pasar por ambos personajes durante toda la película, ayudando a Peter Parker sin que él siquiera note la diferencia. Antes de empezar a pensar que este es un primer indicio de la adaptación de "Secret Invasion", también se revela rápidamente que Talos trabaja bajo la orden del verdadero Fury.

Este se encuentra en una especie de base intergaláctica trabajando junto a otros skrulls. Si bien nada se revela más allá de un primer vistazo a esta estación espacial, muchos fans han comentado que este sí sería el inicio de la organización S.W.O.R.D., la misma de los cómics.

Todo esto podría significar que finalmente Marvel Studios expandirá sus películas al espacio, considerando que sus principales franquicias ahora lucharán contra seres espaciales o mágicos de otras dimensiones. ¿Será que Galactus hará su aparición en el MCU? Aún queda mucho por explorar y las posibilidades son enormes para todos los personajes de Marvel.