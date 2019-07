"Spider-Man Far From Home": el verdadero origen de Mysterio en el MCU

Luego de "Avengers: Endgame", la siguiente película a estrenarse de Marvel Studios era "Spider-Man: Far From Home", donde Peter Parker conocería a un nuevo “amigo” para luchar contra increíbles amenazas mientras intentaba relajarse en unas vacaciones con sus compañeros de clase.

En las primeras etapas de producción, los fans se sorprendieron cuando se reveló que efectivamente Mysterio aparecería en la cinta, en especial por ser uno de los villanos más icónicos en el universo de Spider-Man y de la misma Marvel Comics.

Sin embargo, en los primer trailers oficiales se mostró a Mysterio como un aliado del Hombre Araña e incluso algunos clips filtrados daban a entender que él estaría trabajando junto a S.H.I.E.L.D. para eliminar una amenaza más grande en el multiverso: "Los Elementales".

Pero, ¿cuál es el verdadero origen de este personaje? ¿En qué se diferencia en los cómics? ¡Cuidado! Más adelante habrán spoilers de "Spider-Man: Far From Home", así que ten cuidado si aún no has visto la película.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DE MYSTERIO EN EL MCU?

Mysterio no era quienes todos creían (Foto: Spider-Man: Far From Home / Marvel Studios / Sony Pictures) Marvel Studios

En los cómics, Mysterio es un maestro de la ilusión y el engaño, tanto así que los más veteranos fans de Marvel sabían que algo tramaba el personaje de Jake Gyllenhaal cuando se mostraba en los avances como alguien completamente bueno.

Y así fue. Los seguidores de las historietas se aliviaron al conocer que el origen de este villano no estaba tan lejos que el de su contraparte en los cómics. Resulta que en "Spider-Man: Far From Home", Quentin Beck era un ex empleado de Stark Industries, un maestro en proyecciones holográficas y efectos visuales.

Su trabajo ayudó a Tony Stark a desarrollar el famoso “B.A.R.F.” que se vio en "Captain America: Civil War". Sin embargo, cuando Iron Man falleció durante la batalla contra Thanos, Beck vio la oportunidad de controlar, crear y comercializar a su propio superhéroe: Mysterio.

Junto a otros ex-empleados de Tony, creó un plan para que Mysterio se convierta en un superhéroe a la altura de los Avengers. Lo interesante es que en el MCU hubo una gran conexión con el pasado al revelarse que William Ginter Riva, el técnico que Obidiah Stane obligó para que construya el Iron Monger, también participó del proyecto.

Como se sabe, Beck ideó que podrían utilizar la tecnología de hologramas junto a los drones de Stark para crear las increíbles peleas entre Mysterio y los Elementales, aunque su principal objetivo siempre fue tomar el control de "EDITH", un sistema de control de satélites y drones que aumentarían con creces su poder a la vista de los demás.

Finalmente él consigue lo que quiere, pero Spider-Man lo descubre y una increíble batalla explota al final de la película. Considerando las confusas visiones que Mysterio creaba, Peter utiliza como último recurso su sentido arácnido para derribar a Beck.

Lastimosamente, los disparos de un dron lo dejan muy herido, pero en las escenas post-créditos él deja un mensaje póstumo que se transmite por las cadenas de televisión internacional, revelando finalmente que Spider-Man es Peter Parker.

En los cómics de Marvel, Quentin Black en realidad nunca trabajó para Iron Man, pero si fue una experto en efectos especiales de Hollywood. Lastimosamente, él nunca recibió el reconocimiento que creía merecer y poco a poco fue creando su carrera criminal como Mysterio, el maestro de las ilusiones y el engaño.