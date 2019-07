"Spider-Man: Far From Home": estas son las curiosidades y referencias de la película | SPOILERS

"Spiderman: Far From Home" llega solo unos meses después de "Avengers: Endgame", pero aún así incluye referencias a la cinta, una de las más taquilleras de la historia.

A continuación, SPOILERS:

Peter Parker (Tom Holland), quien va a enfrentarse a Mysterio (Jake Gyllenhall) en Londres, necesita una estrategia para acabar con los drones del villano, así que sujeta en una mano un escudo improvisado y en la otra un mecanismo. La toma lo muestra de forma similar al Capitán América con su escudo y el martillo de Thor, Mjolnir.

En otro momento de "Spiderman: Far From Home", Peter construye un nuevo traje con tecnología Stark. Mientras lo hace, Happy Hogan (Jon Favreau) pone la canción "Back in Black", símbolo de Iron Man... aunque Peter confunde a la banda con Led Zeppelin.

Dirigida por Jon Watts, "Spiderman: Far From Home" sigue al héroe Peter Parker en un viaje escolar por Europa. En cada ciudad que visita deberá enfrentar amenazas sobrenaturales junto a un nuevo personaje, Mysterio.