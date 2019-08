"Spider-Man": Jon Favreau tiene esperanza que Sony y Disney lleguen a un acuerdo

El director y actor Jon Favreau mantiene la esperanza de que Sony y Marvel Studios / Disney podrán llegar a un acuerdo que permita a Spider-Man mantenerse en el Universo Cinemático de Marvel.

El realizador, quien recientemente lanzó un exitoso remake de "El rey león", interpreta al personaje Happy Hogan en el UCM, el amigo y guardespaldas de Tony Stark que se convirtió en una especie de confidente y mentor de Peter Parker (Tom Holland). Inclusive el filme "Spider-Man: Far From Home" lo convirtió en el interés amoroso de May Parker (Marisa Tomei).

"Nunca sabes lo que va a pasar. Estoy manteniendo la esperanza y siendo optimista que este no es el último capítulo en la historia entre ambos personajes", indicó Favreau a Variety durante la exposición D23. "La tía May y Happy era una gran pareja. Como actor, me divertí mucho trabajando con Marisa y Tom Holland".

Según la información disponible, el héroe arácnido quedó fuera de las películas de Marvel luego de que Disney y Sony, quien mantiene los derechos cinematográficos al superhéroe, no llegaran a un acuerdo sobre el involucramiento de Marvel Studios y la repartición de ganancias de los filmes.

Por el momento los estudios han mantenido sus posiciones y Sony parece dispuesto a continuar la franquicia sin intervención de Marvel Studios, aunque mantuvo su voluntad por continuar la colaboración en otro momento.