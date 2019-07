"Spider-Man": ¿Qué pasó con el tío Ben en el Universo Cinemático de Marvel?

"Spider-Man: Far From Home" es la quinta vez en la que vemos a Tom Holland encarnar el papel del arácnido superhéroe en el Universo Cinemático de Marvel (UCM). Sin embargo, una característica importante de su contraparte de cómic está ausente de su versión del superhéroe: el tío Ben. Advertimos que en esta nota discutiremos SPOILERS.

Martin Sheen y Cliff Robertson interpretaron a Ben Parker en anteriores películas de Spider-Man. (Foto: Difusión)

Aunque no so lo menciona por nombre, no es una desaparición absoluta y las películas hacen guiños a la existencia de la figura paterna de Peter Parker. Sin embargo estas son lo suficientemente ambiguas que nos hacen difícil especular, por ejemplo, cuándo falleció o si el héroe se siente culpable por su muerte como en la historia original y en las dos versiones cinematográficas anteriores. Tampoco sabemos si alguna vez le dijo la icónica frase "un gran poder conlleva a una gran responsabilidad".

►El polémico póster de "Spiderman: Far From Home" y los del MCU desde 2008

►¿Habrá un 'crossover' entre Spider-Man y Venom?

Es también interesante notar que la May Parker del UCM parece menos devastada por la falta de su 'otra mitad' que sus otras contrapartes, incluso dándose tiempo para coquetear con Happy Hogan en "Spider-Man: Far From Home".

A pesar del silencio alrededor de Ben Parker, hay varios guiños que revelan su existencia en el UCM. Por ejemplo, en "Far From Home" la maleta que usa nuestro protagonista para el viaje lleva las iniciales BFP (Ben Franklin Parker).

La maleta que Peter Parker usa para su viaje en "Spider-Man: Far From Home" tiene las iniciales B.F.P. (Foto: Marvel Studios)

NO MÁS DE LO MISMO

La realidad es que la ausencia de Ben Parker fue una decisión por parte de los Marvel Studios basada en varias razones, una de ellas el no volver a repetir lo ya visto.

"La verdad es que queremos que las audiencias llenen los vacíos ellos mismos. Ya han visto las otras películas, han leído los cómics", señaló el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, en una entrevista con Cinema Blend en 2017.

El productor de Eric Hauserman Carroll dio otra razón por la cual Peter Parker no lidió con la muerte del tío Ben en "Spider-Man: Homecoming".

"Pensamos que para mantener las cosas divertidas, y de un tono ligero, si ponemos una parte que es 'recordemos nuestra querida figura paterna que falleció', eso cambia el tono un poco", señaló.

Mientras tanto la relación paternal que antes ocupaba el tío Ben es ocupada en el UCM por Tony Stark (Robert Downey Jr.), el héroe también conocido como Iron Man.

Es así que en "Spider-Man: Far From Home" Peter Parker está de luto por la desaparición de Tony y la película parece ser no solo un intento de Peter de encontrar su lugar en el mundo luego de los eventos de "Avengers: Endgame", sino también de lidiar con la muerte de su mentor.

En "Far From Home", Peter Parker tiene que lidiar con la muerte de su mentor, Tony Stark. (Foto: Marvel) Marvel

Es así que, en una conclusión algo cínica, no podemos dejar de pensar que la desaparición de Ben Parker del UCM no solo se debió a un intento evitar mostrar una vez más el origen del superhéroe, sino que también correspondió a un intento de hacer más duro el golpe por el sacrificio final de Stark al final de la cuarta entrega de "Avengers".