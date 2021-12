Conforme a los criterios de Saber más

Por la última década, la vida de Andrew Garfield ha estado definida por Spider-Man, primero como el icónico superhéroe y luego definido por su súbita salida de la franquicia para hacerle espacio a la saga de Tom Holland en el Universo Cinematográfico de Marvel. Ahora que “Spider-Man: No Way Home” está rompiendo récords en el cine en parte por incluir a algunos personajes de las anteriores eras cinematográficas del Hombre Araña, se hace interesante saber qué dijo Garfield sobre el rol que marcó indeleblemente su carrera.

Andrew Garfield fue oficialmente anunciado como sucesor de Tobey Maguire en el traje del Hombre Araña el 2 de julio de 2010, venciendo a rivales como Jamie Bell, Anton Yelchin, Aaron Johnson, Logan Lerman, Alden Ehrenreich, Frank Dillane y Michael Angaran.

A sus 26 años, el actor tenía ya un importante volumen de trabajo, incluyendo participación en varias series de televisión británica como “Boy A” y “Doctor Who”. Más importante aún fue su aparición en la película de David Fincher “The Social Network”, donde interpretó a Eduardo Saverin, uno de los fundadores de la red social.

"The Social Network", dirigida por David Fincher y protagonizada por Jesse Eisenberg (centro derecha) y Andrew Garfield (izquierda), tuvo su premiere el 24 de septiembre de 2010. (Foto: Sony Pictures Releasing)

Sueño cumplido

Su elección fue celebrada no solo por el entonces futuro director de la película, Marc Webb - que apellido más perfecto para alguien que va a dirigir una película del Hombre Araña - sino por el propio actor, quien una entrevista en septiembre del mismo año describió su emoción por el rol.

“He estado esperando esta llamada telefónica durante 24 años, que alguien me llame y me diga, ‘Hey, queremos que interpretes a un personaje al que has querido interpretar toda tu vida, y lo vamos a hacer con cámaras estupendas y efectos especiales maravillosos y vas a sentir como si estuvieras balanceándote a través de Nueva York. ¿Quieres hacerlo?’”, dijo en comunicación con The Hollywood Reporter.

“Como todo niño que se siente más fuerte por dentro de lo que parece por fuera, cualquier chico flaco que desa que sus músculos coincidieran con su sentido de la justicia, Dios, es la cosa de la que están hechos los sueños, seguramente”, agregó. “ Es un gran honor formar parte de este símbolo que realmente creo es un símbolo muy importante y que ha significado mucho para mí y sigue significando algo para los demás . Así que sí, siento que me he estado preparando para esto durante un tiempo. Desde mi primer Halloween, cuando tenía cuatro años, y me puse mi primer disfraz de Spider-Man”.

Andrew Garfield se convirtió en 'Spidey' en dos películas de 'The Amazing Spider-Man': 2012 y 2014 (Foto: Sony Pictures)

“The Amazing Spider-Man” se estrenó en julio del 2012 con una recepción favorable y un buen desempeño en las taquillas. Con una recaudación de US$758 millones, se convirtió en el séptimo filme más exitoso del año, debajo de “The Avengers”, “Skyfall” y “The Dark Knight Rises”, entre otros.

“Te rompe el corazón”

Desafortunadamente, cuando su secuela “The Amazing Spider-Man 2″ fue lanzada en mayo del 2014, esta tuvo un recibimiento más frío; a pesar de mostrar una de las escenas más trágicas en la vida del héroe: la muerte de su novia, Gwen Stacy (Emma Stone) , a la que no pudo salvar. Y aunque logró recaudar la respetable suma de US$709 millones, la opinión de la crítica llevó a que Sony Pictures reconsiderara el continuar con sus planes de abrir su propio universo cinematográfico con ‘spin-offs’ enfocados en “Venom” y los “Sinister Six”.

Andrew Garfield culpó el fracaso de la cinta parcialmente en las intervenciones del estudio que hizo al guion original de la película, escrito por Alex Kurtzman y Roberto Orci.

“Cuando tienes algo que funciona como un todo y empiezas a remover cosas... diciendo ‘eso no funciona’, entonces el hilo (narrativo) se rompe y es difícil el seguir el flujo de la historia”, dijo en conversación con The Daily Beast. “ Algunas personas en el estudio tenían problemas con ciertas partes (de la película) y al final el estudio es quien decide sobre esas películas, porque son las películas bandera, tienes que reportarle a esas personas ”.

Emma Stone y Andrew Garfield en "The Amazing Spider-Man" (Foto: Sony Pictures)

Un suceso pareció precipitar la salida de Garfield de la franquicia. El hackeo de las oficinas de Sony por piratas informáticos relacionados a Corea del Norte llevó a que el público se enterara de los intentos de llevar al héroe arácnido al Universo Cinematográfico de Marvel. Esto, a lo que se sumó el descontento que parecían tener ejecutivos del conglomerado con Garfield, en particular por su ausencia de un evento oficial en Brasil, llevó a que en junio de 2015 se anunciara que Tom Holland, entonces de 19 años, sería el siguiente Spider-Man.

En una entrevista con The Guardian, Andrew Garfield negó que hubiera saboteado el mismo su relación con el estudio. “ Lo que puedo decir con orgullo es que nunca comprometí quien era, solo fui yo mismo. Y eso puede ser difícil para algunas persona s.”

Además describió su acercamiento al héroe como un mito moderno, aunque admitió que pudo haberlo pensado demasiado. “Había estado leyendo a los mitólogos Joseph Campbell y James Hillman. Y cuando tomé el rol de Spider-Man, pensé: ‘¡Santo cielo! Esto es exquisito, aterrador e increíble. Me han dado la responsabilidad de extender la mano desde la gran pantalla y ponerla sobre los hombros [de los jóvenes]. Eso es un regalo para mí y una gran carga que llevar. Y estoy muy dispuesto a ello”, señaló. “Pensé que si podía infundir todo este conocimiento y sabiduría ancestrales en [Spider-Man], podría ser profundamente impactante para los jóvenes del público. Esa fue siempre mi intención y lo que intenté hacer”.

Andrew Garfield como Spider-Man. En repetidas ocasiones, el actor ha hablado la importancia y el peso que tuvo el interpretar el rol y presentarlo a nuevas generaciones. (Foto: Columbia Pictures)

Viéndolo en retrospectiva, Garfield admitió que fue una perspectiva algo inocente. “¡Sí, por supuesto! Tenía 25 años y era ingenuo, no por eso, sino porque era ingenuo en todo el proceso de hacer una de esas películas de gran presupuesto ”.

Garfield Andrew habló también sobre su experiencia en una entrevista con Amy Adams en el programa de Variety “Actors on Actors” en noviembre de 2016: “Lo que pasó en esa experiencia es que la historia y los personajes no eran la prioridad y encontré eso realmente complicado. Yo firmé (contrato) para servir a la historia y este increíble personaje del que me disfrazaba desde que tenía tres años, y cuando eso queda comprometido y te rompe el corazón”, explicó.

Spider-Man por siempre

Sobre su joven sucesor, Andrew Garfield solo tuvo cumplidos. “Tom Holland es realmente un gran actor. No se si has visto su trabajo, él estuvo en esta película ‘The Impossible’ y él es este increíble, poderoso, sensible y maravilloso joven actor. Y él es un bailarín, así que su fisiología es correcta...”, señaló en conversación con Entertainment Tonight.

El actor admitió que lo que más le aliviaba era dejar el papel: “ Estoy emocionado de volver a ser un fan en vez de estar cargando con todo el peso (del rol) ”.

Tras salir del rol de Spider-Man, Andrew Garfield ha tenido una exitosa carrera en el cine, trabajando con Mel Gibson en “Hacksaw Ridge”, Martin Scorsese en “Silence”, Andy Serkis - futuro director de “Venom 2″ - en su debut como realizador “Breathe” y, más recientemente, con Lin-Manuel Miranda en el musical “Tick, Tick...Boom!”. Sin embargo, en el último año las preguntas se han vuelto a centrar en el héroe arácnido, sobre todo cuando se empezaron a difundir rumores que en “Spider-Man: No Way Home” él retomaría su papel para aparecer en la pantalla junto a Tobey Maguire y Tom Holland. Advertencia, mencionaremos un spoiler importante de esta película en el siguiente párrafo.

Los actores Tobey Maguire, Tom Holland y Andrew Garfield han interpretado tres generaciones de Spider-Man. (Foto: Columbia Pictures/Sony Pictures/Marvel Studios)

SPOILERS ABAJO

Rumores que quedaron confirmados con la salida de “Spider-Man: No Way Home” el pasado 16 de diciembre, en la que Andrew Garfield, junto a antecesor Tobey Maguire, cumplen un rol importante en el último acto de la cinta, convirtiéndose no solo en aliados del Hombre Araña interpretado por Tom Holland, sino también teniendo resoluciones a sus propias sagas.

Sobre sus compañeros en el traje arácnido, el actor se ha vuelto a mostrar positivo, demostrando que ha pesar de todo lo ocurrido, todavía guarda un gran amor al personaje de Spider-Man. “Lo bueno de haber interpretado ese papel es que eres uno más en una larga fila. Puedes formar parte de este pequeño club secreto”, dijo en conversación con ET Canada. “Obviamente, para mí, Tobey Maguire era el original... me enamoré de la versión cinematográfica del personaje. Pero ahora tienes a Tom, que creo que es el actor más extraordinario y ha infundido al personaje mucho corazón y alma y humor y encanto y dulzura y bondad. Hay una bondad que irradia de él, que es (la esencia de) Peter Parker.”

