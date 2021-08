Conforme a los criterios de Saber más

Si hay una constante en los cómics de Marvel, es que la vida de Peter Parker apesta, sea con problemas en el amor, monetarios o un público que lo cree más una amenaza que un héroe. Esto parece también repetirse en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés) con el nuevo tráiler de “Spider-Man: No Way Home” (2021), donde el héroe arácnido se ve en graves problemas luego de que su identidad fuera revelada al mundo al final de la anterior cinta “Spider-Man: Far From Home” (2019).

Pero entre la emoción de ver el regreso de Alfred Molina a su papel como Otto Octavious y escuchar nuevamente la risa de quien es casi sin duda Willem Dafoe como el Duende Verde, fanáticos de Spider-Man perspicaces se han dado cuenta que los avances de la historia que aparece en el tráiler, en la que Peter Parker intenta recuperar el secreto de su identidad por medios mágicos a través de Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), recuerda a una recordada e infame saga titulada “One More Day”.

¿QUÉ ES “ONE MORE DAY”?

Publicada entre finales del 2007 e inicios del 2008, “One More Day” es una historia donde Peter Parker y Mary Jane Watson hacen un trato con Mephisto - el equivalente a Satán en el Universo Marvel - para intercambiar su matrimonio por la vida de la tía May, con la estipulación adicional que la identidad de Spider-Man, revelada durante la saga Civil War, también volvería a ser secreta.

Mephisto da su precio para salvar la vida de la tía May: el matrimonio (y el amor) entre Mary Jane y Peter Parker. (Fuente: Marvel Comics)

La historia fue propuesta por el entonces editor en jefe de Marvel, Joe Quesada, quien mantenía que para mantener su relevancia a lo largo de los años, Spider-Man tenía que volver a sus orígenes. Esto significaba, entre otras cosas, eliminar grandes cambios del paradigma como su matrimonio con Mary Jane Watson, el cual había perdurado desde “The Amazing Spider-Man Annual 21” en 1987. Para esto, Quesada reclutó al veterano guionista J. Michael Straczynski, quien estaba a punto de terminar su tiempo como el escritor principal de Spider-Man, con “One More Day” convirtiéndose en su último proyecto.

Para crear la crisis, Quesada se aprovechó el hecho de que recientemente Peter Parker había revelado su identidad durante la saga “Civil War” (“Guerra Civil”), un evento donde los héroes entraron en una contienda entre el grupo que apoya la ley de registro de superhéroes, con Iron Man/Tony Stark a la cabeza, y los que la rechazan, con Capitán América/Steve Rogers como el líder.

Peter Parker, inicialmente parte del primer grupo, se desenmascaró para darle legitimidad a la legislación; y aunque al comienzo los seres queridos de Spider-Man se encontraron a salvo gracias al apoyo de las fuerzas gubernamentales, esto cambió una vez que el héroe arácnido se pasó al otro lado luego de ver de primera mano los abusos cometidos por su bando. Como consecuencia de ello, un esbirro de su antiguo enemigo Wilson Fisk/Kingpin intentó asesinarlo en su identidad civil, pero quien salió herida fue la tía May.

Peter Parker revela su identidad en el evento "Civil War". (Fuente: Marvel Comics)

Después de pedirle ayuda a Doctor Strange y a otras de las mejores mentes del planeta como Doctor Doom, Reed Richards y hasta su frecuente enemigo Otto Octavius, Peter y MJ finalmente aceptaron el trato demoniaco. La siguiente escena muestra a Peter Parker despertando en otra realidad donde nunca contrajo matrimonio, la tía May recibió lesiones no mortales y nadie se acuerda de su identidad.

La reacción de los fans fue apocalíptica, con quejas sobre la ejecución, la premisa, caracterización de los personajes y principalmente el hecho que invalidaba dos décadas de historias de Spider-Man a favor de una nueva línea de tiempo. A la fecha “One More Day” corona el primer lugar de muchas listas de las peores historias del héroe arácnido.

Uno de sus más sorprendentes detractores fue el propio Straczynski, quién intentó quitar su nombre de los últimos dos títulos de “One More Day”, antes de ser convencido de dar marcha atrás por el propio Joe Quesada.

“Como un productor ejecutivo así como un guionista, he tenido que insistir a mis escritores que hagan un cambio que ellos no querían hacer. Que estaban seguros que estaba equivocado”, escribió en su página web personal en 2008. “Mayormente yo estaba en lo correcto. A veces estaba equivocado. Pero cualquiera que se sienta en la silla del editor, o en la del productor ejecutivo, porta el sombrero puntiagudo de la autoridad y, como Dave Sim una vez notó, no puedes contradecir al sombrero puntiagudo”.

En un intento de arreglar el desastre que fue “One More Day”, Joe Quesada reclutó al ilustrador Paolo Rivera para en 2010 lanzar “One Moment in Time”, tres nuevos tomos que cubrían los vacíos que había dejado la nueva línea de tiempo. Entre estos, y más relevante para “Spider-Man: No Way Home”, explicaba cómo la identidad de Peter Parker volvía a ser secreta gracias a la intervención de Doctor Strange, quien tras consultar con Reed Richards y Tony Starks, realiza un gran hechizo que borra la memoria de esta información de todas las personas del mundo. Los únicos que se libran son el propio Spider-Man y Mary Jane, luego de que Peter interfiere con la magia.

En la continuación de "One More Day", titulada "One Moment in Time", se revela que Peter Parker pidió a Stephen Strange borrar la memoria de su identidad en todo el mundo. (Fuente: Marvel)

Ecos de esto pueden verse en el adelanto de “Spider-Man: No Way Home”, donde las dudas de Peter al saber que sus seres más queridos también olvidarán su identidad y parte de sus memorias compartidas lleva a la aparente falla de la magia de Stephen Strange, causando la aparente crisis de la cinta. Algunos fans más paranoicos incluso han especulado de que el personaje interpretado por Benedict Cumberbatch no es el verdadero Hechicero Supremo, sino el propio Mephisto, después de esperar la aparición de este personaje en “WandaVision”.

De todos modos, aunque “One More Day” es todavía mayoritariamente impopular entre los fans de Spider-Man, el evento también marcó un renacimiento para el héroe arácnido, con consecuencias que todavía se sienten década y media después. Si el Universo Cinematográfico de Marvel puede captar esta esencia transformadora a inicios de su Fase 4, y darnos una película que no cause el odio de los fans, será algo que tendremos que esperar hasta su estreno el 17 de diciembre.

