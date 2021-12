Conforme a los criterios de Saber más

A lo largo de su existencia, Spiderman ha tenido múltiples versiones alternativas, como Spider-Man 2099, Spider-Zombi, Spider-Girl e incluso Spider-Hulk. Pero no tenemos que ir muy lejos para conocer otras historias inspiradas en este icónico personaje. Si prestamos atención, encontraremos que varios héroes arácnidos se camuflan en nuestras calles mientras, en los cines, ya se puede ver “Spiderman: No Way Home” (”Spider-man: Sin camino a casa”).

El reciente estreno de la cinta protagonizada por Tom Holland, ha revolucionado a la audiencia nacional y emociona especialmente a tres de nuestros compatriotas que diariamente se ponen en la ´piel´ del superhéroe del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) para ganarse la vida; pero también para disfrutarla. Aquí tres historias donde se sufre, pero se goza:

Nuestro propio Peter Parker

La historia del Hombre Araña es tan particular que se podría pensar que no hay dos personas en el mundo que han atravesado por lo mismo; pero al parecer no sería así. El peruano Luis González es fanático de Spiderman desde que tenía 5 años cuando lo vio por primera vez en las series durante la década de 1990.

Luis –en entrevista con El Comercio- confiesa que se identifica completamente con Peter Parker porque es reportero gráfico de profesión y fue criado por su tía desde pequeño. “Tengo una vida similar a la de él. Mi tío murió en un asalto hace años, mi papá falleció cuando tenía 12 años en un accidente de avión. Yo viví con mi tía casi toda mi niñez y adolescencia porque mi mamá viajaba mucho”, recuerda.

Spiderman definitivamente es su superhéroe favorito, especialmente el personificado por el actor Andrew Garfield durante la saga “The Amazing Spiderman” de 2012. “Terminaba el colegio y estaba en una etapa diferente. Me identifiqué mucho con el Spiderman de Andrew, era verme a mí en esa película. Es ahí que me enfoqué bastante en querer hacer cosplay. Soñaba con tener un traje réplica o parecido al de las películas”, recalca.

Luis González en su traje de Spiderman. (Foto: Jesús Saucedo para El Comercio)

A los 17 años hizo su primer traje casero del Hombre Araña para divertirse e impresionar. Pero recién en 2017, empezó a hacer cosplay de su ídolo, con el vestuario similar al de Tom Holland . Al año siguiente participó por primera vez en una Comic Con. “Fue una experiencia muy bonita. Un gran año para mí”.

Este 2021, con el reinicio de las actividades presenciales tras la pandemia del COVID-19, regresó la Comic Convention de Lima y Luis no podía desaprovechar la oportunidad de mostrar su mejor interpretación como cosplay. “Eran más de 300 participantes. Participar y haber pasado la fase de grupos, octavos de final, cuartos de final y llegar a la semifinal. Dije ´no puedo creerlo´. La semifinal era la pasarela, fue muy bonita, me salieron palabras del corazón. Entramos a una votación para llegar a la final y entramos, no ganamos, pero una experiencia tremenda haber compartido backstage con grandes amigos, haber concursado con gente del extranjero. Me sentí muy emocionado a pesar de no haber ganado”, dijo.

“Un gran poder conlleva una gran responsabilidad” es la recordada frase del tío Ben de Spiderman. Y así lo siente también Luis cuando interpreta al superhéroe de Marvel; a quien considera el más humano de este universo cinematográfico. “Spiderman deja de lado a las personas que ama como su pareja y sus familiares por preocuparse por otros. En Peter Parker puedes ver una persona en quien te puedes identificar. Es más humano, dejando de lado la fantasía ”.

Sueños en los buses

Los artistas siempre piensan en innovar para sorprender al público. Eso lo tiene muy claro Eduardo Ponce, el Spiderman peruano que nació en Ventanilla. Inspirado por el famoso personaje de Marvel, que es muy querido por los niños, Eduardo identificó que podría tener un ingreso adicional para su familia disfrazándose del héroe para participar en shows infantiles. Pero no quería ser uno más del catálogo: él quería una identidad propia.

Eduardo Ponce buscó innovar con su personaje de Spiderman. (Foto: Jesús Saucedo para El Comercio)

“Spiderman tiene sus poderes y habilidades. En mi caso, sé hacer acrobacias y es parte de mi identidad, el don que Dios me ha dado. El talento y el personaje se fusionan y se hace un espectáculo bonito para los niños y el público en general”, dice a este Diario.

Spiderman un superhéroe que nunca pasa de moda y Marvel constantemente está renovando su historia. Por ello, desde hace casi cuatro años, Eduardo decidió encarnar al personaje. “Yo hice el pedido de mi traje y cuando me lo entregaron, me alegré mucho. Además de querer al personaje, me daba la oportunidad de generar un ingreso extra a mi familia”.

Retomando lo de la innovación artística, Eduardo sabía que no podía quedarse solo con los shows. Por lo que en sus días libres decidió apoderarse del cruce de la avenida La Marina con la calle Cueva en San Miguel para hacer sus acrobacias sobre los buses.

“Iniciamos en la arena, perfeccionamos nuestras acrobacias en el pasto y de ahí lo pasamos al piso. Sacamos de moda hacer acrobacias en los semáforos y el siguiente paso fue hacerlas encima de los buses. Esa fue la manera de innovar nuestro talento”, recuerda.

(Foto: Jesús Saucedo para El Comercio)

Además de todo el esfuerzo que pone día a día para sacar adelante a su familia, incluido su menor hijo de año y tres meses Eduardo, también busca brindar ayuda a las personas que lo necesitan como también lo hace su superhéroe. “ Él defiende al mundo y por mi parte siempre trato de ayudar a la gente, y si no puedo yo solo, trato de gestionar con amigos ”. Durante la pandemia, Eduardo Ponce se disfrazó de Spiderman y llevó ayuda a las familias de pocos recursos de su comunidad y afirma que continuará haciéndolo.

Expansión del Spider-Verse: Miles Morales peruano

En un país tan diverso como el nuestro, no podía faltar la variedad de héroes arácnidos. Iván Chavarría Matos le da vida a Miles Morales en eventos de cosplay, estrenos de películas, obras sociales y en realidad, en cada ocasión que se le presenta. Siempre ha sido un acérrimo fanático de las películas del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) y está pendiente de cada película que se lanza relacionada a estos icónicos superhéroes.

(Foto: Jesús Saucedo para El Comercio)

Fue en 2018, año en que se estrenó la película animada “Spider-Man: Into the Spider-Verse”, que Iván decidió caracterizarse de Miles Morales, el arácnido de origen afrolatino. “Elegí a Miles Morales porque el personaje de Peter Parker ya era muy usado, el rojo y azul típico se veía en todos lados y quería diferenciarme. Creo que Miles es un personaje supercool y que tiene mucho aún por mostrar al público”, confiesa.

Lo que más le gusta de Miles es que es un personaje humilde y artista. Con esta última característica se identifica bastante, pues, a sus 20 años, es diseñador gráfico, dibujante, crea sus propios trajes y forma parte del equipo de cosplay Superteam Perú. A penas inició esta aventura como Miles Morales, todo fue muy nuevo para él. Como era un personaje menos común que el de Peter Parker, mucha gente, sobre todo niños, le empezaron a pedir fotos y se sorprendieron al ver por primera vez a este Spider-Man que representa a una generación más contemporánea.

El primer acercamiento que tuvo con Spider-Man fue con los dibujos animados “Spider-Man and his Amazing Friends”, cuando era tan solo un niño. Aquella serie que el arácnido protagonizaba junto a su superamigos: la chica de fuego y el hombre de hielo. A raíz de ese contacto, Spider-Man se convertiría en su personaje favorito y uno que lo ha acompañado durante gran parte de su vida.

Más allá de las actividades de cosplay, Iván intenta, cada vez que puede, hacer ayuda social caracterizado del lanzarredes. “En fechas navideñas he hecho visitas a hospitales, presentaciones en algunos lugares como Ventanilla y en general varias cosas que están a mi alcance para ayudar a los demás”. Y es que tanto Miles Morales como Peter Parker son modelos de personas con gran corazón, algo que transmiten a sus fanáticos. Por esto, con o sin el traje, Iván trata de seguir ese camino y actuar amablemente, siempre ayudando a quien se cruce en su vida.

Luis Gonzáles, Eduardo Ponce e Iván Chavarría, los rostros detrás de los Spiderman peruanos. (Foto: Archivo personal)

