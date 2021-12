Conforme a los criterios de Saber más

Cuenta regresiva: El Comercio presenta una serie de artículos especiales sobre el próximo estreno de “Spiderman: No Way Home” (“Spider-Man: Sin camino a casa”), la película más esperada del 2021, protagonizada por Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Benedict Cumberbatch; etc. Desde el lunes 6 de diciembre hasta el miércoles 15, publicamos críticas de cada película que el héroe haya protagonizado en el cine. En esta ocasión, toca ver la primer película del arácnido en el Universo Cinematográfico de Marvel, lo cual se consiguió tras una negociación de dos gigantes.

Hasta el 2017, fue la mejor película de Spiderman que se hizo desde “Spiderman 2″ (2004). Con “Spiderman: Homecoming” (“Spider-Man: De regreso a casa”), el director Jon Watts lleva las riendas de una coproducción nunca vista: Sony Pictures y Disney le dan la bienvenida al Hombre Araña al Universo Cinematográfico de Marvel tras las malas experiencias del anterior ‘reboot’. ¿A la tercera la vencida? Esta versión del personaje apareció por primera vez en “Captain America: Civil War” (2016).

Previamente en “Civil War”, Tony Stark (Robert Downey Jr.) recluta al héroe novato Peter Parker/ Spiderman (Tom Holland) para capturar a Steve Rogers, pero el plan falla. En “Spiderman: Homecoming” Peter, con su nuevo traje, hace todo lo posible para demostrarle a Stark que es un héroe digno de integrar los Vengadores. Cuando intenta detener al peligroso Buitre (Michael Keaton), descubrirá que una cosa es querer es ser héroe y, otra muy distinta, poder serlo.

El Buitre (Michael Keaton), un villano pragmático que usa tecnología Chitauri para sus propios fines. Foto: Sony Pictures.

Una comedia escolar

El personaje de Tom Holland representa equilibrio entre un chico estudioso y el Spiderman seguro de sí mismo, sin que ello signifique que ambos sean tan distintos el uno del otro. Peter lleva poco tiempo como héroe, comete errores porque está creciendo. Crece en un mundo de superhéroes, donde Iron-Man es su modelo a seguir. Peter Parker es sólido como personaje y tiene momentos en los que se nota claramente cómo funciona su heroísmo, al sacrificar felicidad propia para ayudar a los demás. Lo que pierde en el proceso no necesariamente implica la muerte de alguien, sino la pérdida experiencias: sea no pasar tiempo de la chica de la que está enamorado o faltar a una competencia escolar.

En Peter Parker encontramos algo no visto hasta este entonces en las películas del MCU, el héroe enmascarado que ayuda a las personas en el día a día. Iron Man, el Capitán América, Ojo de Halcón y otros tienen identidades públicas. Con el ingreso de Peter, lo clásico se integra a lo moderno. En este nuevo ‘reboot’, Peter tiene el apoyo de Ned Leeds (Jacob Batalon), el típico gran amigo de secundaria que te cubre la espalda cuando lo necesitas. También está MJ (Zendaya), que aparece muy poco y es alivio cómico, pero al final se revela por qué siempre anda cerca de Peter Parker: ella siente algo por el adolescente.

La decisión de mantener a MJ en los márgenes, de no darle un rol de peso, resulta adecuada para la película. No todos los buenos personajes secundarios necesitan exposición constante, menos aun cuando su relación con el protagonista recién está en sus inicios . Algo similar ocurre con el personaje de Liz Toomes (Laura Harrier), compañera de clases e interés amoroso de Peter; lo cual contrasta con el papel de Gwen Stacy (Emma Stone) en la saga “The Amazing Spiderman”, cuyo desarrollo de personaje resultó insatisfactorio.

“Homecoming” tiene que ser una de las películas más adultas de Spiderman por el cómo muestra causas y consecuencias de una manera orgánica. También presenta coincidencias, fuerza un poco el encuentro de dos tramas (la del Buitre con la de Liz), pero el resultado es tan satisfactorio que no altera el producto final. Es también una película que parece ser más larga de lo que en realidad es; lo digo en el buen sentido, esto por la densidad narrativa: pasan muchas cosas, a cada momento, trátese de mostrar tecnología de punta (casi siempre con motivos humorísticos), desarrollo de personajes o pistas para el futuro de la trama.

Los conflictos

El Buitre de Michael Keaton es un personaje impertérrito, de objetivos claros. No está en la tradición de villanos del Hombre Araña que son víctimas de las circunstancias, es un ladrón que vela por sí mismo y sus colegas. Keaton lo representa con un pragmatismo de admirar, a pesar de que esté clara su villanía. Es el mejor antagonista de “Spiderman” en el cine desde el Doctor Octopus de Alfred Molina. El choque de su voluntad con la de Peter otorga vida a la cinta.

“Spiderman: Homecoming” tiene dos tramas principales: por un lado Peter intenta llevar una vida escolar normal en el colegio y, por el otro, se esfuerza por ser un héroe. Cuando ambas líneas cruzan, hay problemas porque él todavía no tiene las herramientas para manejar ambos lados de su vida. Y cuando el Buitre descubre la identidad de Peter, cuando lo amenaza a él y a sus seres queridos, el héroe adolescente tiene que elegir: sacrificar la estabilidad de su vida personal o enfrentar al peligro. Elige lo segundo, pues Spiderman, sea el de Holland, Garfield o Maguire, encuentra fuerzas para ponerse de pie cuando la vida lo golpea.

Esta escena es Spiderman en estado puro. Atrapado por los escombros, y sin el traje especial que le dio Tony, Peter no sabe lo que es rendirse. Foto: Sony Pictures.

Insisto que la palabra clave en “Spiderman: Homecoming” es el balance. Como ya el origen del héroe se había explorado en cintas previas, esta vez no conocemos cómo la araña pica a Peter, ni cómo muere el tío Ben. Es más, la figura paterna del héroe es Tony Stark. Un Peter que no languidece por el pasado, sino que vive el presente como puede y eso significa probar cosas nuevas: el Hombre Araña no siempre tiene edificios altos cerca, tiene que tomar el metro e incluso correr para detener una catástrofe.

¿Cosas malas en la película? El exceso de chistes sobre la belleza de May Parker (Marisa Tomei), tía de Peter que se porta más como mejor amiga. Repetir el chiste es parte de la fórmula de Marvel Studios, pero aquí se pasaron tres pueblos. La música y la fotografía son utilitarias, más no llegan a la brillantez de la era Raimi.

Pero en general, estamos ante una película muy buena que se concentra en la lucha de héroe y villano, donde los demás personajes y tramas son satélites. Es la película que le ofrece al espectador algo más, algo que, esperemos, se repita en “Spiderman: No Way Home”, que podría ser al mismo tiempo el clímax de la etapa Tom Holland y de los últimos 20 años del Hombre Araña en el cine.

Calificación

4 estrellas de 5

Datos

“Spiderman: Homecoming” está disponible en Netflix.

“Spiderman: No Way Home” llega a los cines de Latinoamérica el 15 de diciembre en preestreno, el 16 en estreno regular.

