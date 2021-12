Conforme a los criterios de Saber más

Cuenta regresiva: El Comercio presenta una serie de artículos especiales sobre el próximo estreno de “Spiderman: No Way Home” (“Spider-Man: Sin camino a casa”), la película de superhéroes más esperada del 2021, protagonizada por Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Benedict Cumberbatch; etc. Desde el lunes 6 de diciembre hasta el miércoles 15, publicamos críticas de cada película que el arácnido haya protagonizado en el cine. En esta ocasión, toca ver la primera película dirigida por Marc Webb, que hizo un ‘reset’ al universo de Raimi.

“The Amazing Spiderman” (Marc Webb, 2012) no es mala película, pero es bastante olvidable. Tengo más cosas buenas que malas para decir sobre sus elementos narrativos, de las decisiones que se tomaron en el desarrollo. Sony tenía que cumplir muchas expectativas con la cinta después del fiasco de “Spiderman 3″ y esta película fue su gran oportunidad.

Esta es la historia de Peter Parker (Andrew Garfield), escolar neoyorquino que adquiere habilidades tras ser picado por una araña alterada, como fuerza sobrehumana, la capacidad de pegarse a las paredes, una especie de presciencia llamada ‘sentido arácnido’ y agilidad. Está enamorado de Gwen Stacy (Emma Stone), compañera de clases que trabaja en Oscorp; compañía donde, a su vez, labora el doctor Curtis Connors (Rhys Ifans); el villano Lagarto.

Una película gris

¿Lo mejor de la película? La química de Andrew Garfield con Emma Stone, algo que no se había visto a ese nivel ni siquiera con Tobey Maguire y Kirsten Dunst. Es muy divertido cuando interactúan, son puro fuego; sus escenas son tan intensas que por momentos te hacen olvidar que hay hilos narrativos poco sólidos, como el de Gwen. Sí, una cosa es carisma y otra, guion. La trama de la practicante en Oscorp queda en nada y, en un nivel práctico, solo contribuye a la obtención del compuesto para derrotar al Lagarto (Ifans), pero eso la pone en un rol más bien utilitario. De hecho, hubiera preferido verla menos y con un rol más intenso, como le ocurrió a Harry Osborn en “Spiderman 2″.

“El sorprendente hombre araña” fue el primer reboot de la franquicia cinematográfica del personaje de Marvel Comics. Estuvo protagonizada por Andrew Garfield. (Foto: Sony Pictures)

¿Personajes bien trabajados? El tío Ben de Martin Sheen , que desde el principio demuestra ser una influencia fundamental en la vida de Peter Parker. La tía May también. Lo mejor de los tíos es que no solo son plasmados como gente buena, como soporte emocional. Ellos y Peter son una familia con sus propias dinámicas, secretos y problemas, que discuten y a veces se hieren; pero eso es una familia. El Lagarto de Ifans también es destacable, a pesar de que le hayan dado poco con lo que trabajar, pero encaja en esa tradición de villanos forjados por la tragedia como el Duende Verde y Octopus. El villano volverá en “Spiderman: No Way Home”, aunque su actor no ha dado la cara en actividades promocionales ¿Será reemplazado?

Más cosas positivas: el desarrollo de personaje del mismo Peter, con luces y sombras . Queda clarísima su vena de científico, su interés en aprender, experimentar y crear; así como su lado oscuro, por momentos acosador con Gwen, por momentos violento cuando obtiene sus poderes al inicio. Peter es un personaje redondo. Tampoco puedo dejar de mencionar otras escenas, como el cameo de Stan Lee (puede que el mejor que haya hecho), el rescate de un el niño en el puente, la escena de las grúas que muestra el efecto del personaje en la ciudad. Marc Web entiende a Spiderman, pero tiene problemas cuando quiere cohesionar esos momentos con la trama, y termina con un collage de anécdotas. Esa es la mejor palabra para definir la cinta, anecdótica. No es fundamental como uno esperaría que sea una película del Hombre Araña como las de Sam Raimi, al que menciono porque en buena medida es el papá del actual género de superhéroes.

Pudo ser peor

Si has leído hasta aquí, entiendes que nada es sencillo con “The Amazing Spiderman” si hablamos de describir sus puntos fuertes; que se ven mermados por sus errores. Como la trama del capitán Stacy, cuyo rol en la película es solo morir para mostrarle a Spiderman que luchar contra el crimen puede llevar a la muerte a ciertas personas. A pesar de eso, su caída nutre ese mensaje tan mentado en la saga, que el gran poder requiere gran responsabilidad. Es una película cumplidora, sobria, de humor escaso, tal vez por el trauma de la risible (no en el buen sentido) “Spiderman 3″

No está confirmado que Andrew Garfield aparezca en “Spiderman: No Way Home”, pero me gustaría verlo de nuevo con el traje. Hizo un buen personaje a pesar de todo. Y eso no es poco.

Calificación

3 estrellas de 5

Emma Stone como Gwen Stacy en "The Amazing Spiderman". Foto: Sony Pictures.

Extra: Entrevista con Emma Stone publicada por El comercio el 19 de mayo del 2012

Rodrigo Bedoya Forno

Cancún. La seguridad de Emma Stone se siente al acercarse a ella. Llama la atención su fragilidad y su palidez, algo que quizá no se note en pantalla. Porque la carrera de la actriz, de solo 23 años, se ha basado en interpretar a personajes fuertes, independientes, que tienen las cosas claras. O tan claras como pueden tenerlas los adolescentes.

“Yo me eduqué en casa, así que las tres veces que he ido al colegio han sido en ‘Supercool’, ‘Se dice de mí...’ y ‘El sorprendente Hombre Araña’”, confiesa divertida la actriz. “Así que mi experiencia en el colegio ha sido chicos que buscan alcohol y que quieren tener sexo conmigo, pretender ser la chica fácil y recibir dinero por eso, y que mi enamorado sea un superhéroe”, apunta la actriz. Risueña, franca, condimenta las respuestas con alguna que otra lisura. Así es Emma Stone, a quien veremos próximamente en nuestras pantallas con “El sorprendente Hombre Araña”.

De Arizona a Hollywood

Emma sabía, desde sus comienzos en un viejo teatro en Arizona, que quería ser actriz. “No creo que haya sido una idea loca, ya la estaba procesando en mi corazón”, confiesa la intérprete, quien a los 15 años se mudó a Hollywood con su madre y dejó en casa a su padre y a sus dos hermanos.

“Hubo algo en mí que me impedía volver a casa, no estaba dispuesta a rendirme por cualquier razón”, recuerda sobre sus primeros años. “Algo en el intestino hizo que me moviera”, añade, aún sin entender cómo, de pronto, se convirtió en la superestrella que es. “Creo que se debe en buena medida a la suerte, a estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Tuve la suerte de involucrarme con gente que me entendió, lo cual es importante en cualquier trabajo. Siempre supe que actuar era lo que quería hacer con mi vida. Pero, ¿por qué funcionó? No tengo la más mínima idea”, reflexiona.

En los zapatos de otro

Stone tiene aún muchos deseos por cumplir. “Me gustaría tener todos los trabajos por un día, ver qué significa ser cualquier otra persona. Creo que lo interesante de ser actor y de ser periodista es poder ver cómo es estar en los zapatos de alguien más”, afirma la intérprete, antes de señalar cuál es su otra vocación: “Creo que si no fuera actriz, sería periodista, en eso me hubiera metido si hubiera ido a la universidad”.

¿Y qué la motiva a elegir un papel? “Antes que el personaje en sí, me gusta formar parte de una buena historia”, comenta Stone, quien se siente más comediante que otra cosa. “Para mí, es más difícil llorar, es difícil llegar a lugares que no quiero sentir. Como comediante, te pasas la vida haciendo reír a la gente, ponerle chispa a una situación. Y romper eso para mí es complicado”, añade.

Si hay algo que ha caracterizado a Stone es haber creado mujeres seguras de sí misma. “Me interesan las mujeres independientes e inteligentes en la pantalla”, señala la actriz. “Como espectadora de cine y como chica que crecía, era increíble ver eso”. Pero ahora Stone busca algo más: la verdad en la mujer. “La cinta ‘Damas en guerra’, por ejemplo, muestra a mujeres que no son necesariamente fuertes, pero que son reales. Busco la verdad en la mujer, y no solo su lado fuerte. Las mujeres pueden serlo todo, y mi meta es mostrar ese todo”, concluye.

Emma Stone no esconde su franqueza, su fragilidad, su buen humor. Ella sigue siendo la chica que salió de un viejo teatro en Arizona.

Dato

“The Amazing Spiderman” está disponible en Claro Video.

"Spiderman: No Way Home". (Fuente: Sony Pictures)

