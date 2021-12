Conforme a los criterios de Saber más

Cuenta regresiva: El Comercio presenta una serie de artículos especiales sobre el próximo estreno de “Spiderman: No Way Home” (“Spider-Man: Sin camino a casa”), la película más esperada del 2021, protagonizada por Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Benedict Cumberbatch; etc. Desde el lunes 6 de diciembre hasta el miércoles 15, publicamos críticas de cada película que el héroe haya protagonizado en el cine. En esta ocasión, toca ver la segunda cinta del arácnido en el Universo Cinematográfico de Marvel, ubicada tras los hechos de “Avengers: Endgame”. El universo fue salvado, pero en el proceso murieron héroes como la Viuda Negra y el mentor de Peter Parker, Iron Man.

Ver por segunda vez “Spiderman: Far From Home” fue una experiencia satisfactoria. Una película de conflictos correctos, pero que prioriza el impacto de sus imágenes, de sus momentos, por encima de la historia. Deslumbra, pero si piensas mucho en ella, le encuentras las costuras.

Peter Parker (Tom Holland) quiere aprovechar un viaje escolar por Europa para declararle su amor a MJ (Zendaya), pero el ataque de gigantes de otro universo, los ‘elementales’, interrumpe la travesía. Al ser el único Vengador disponible, Peter debe enfrentarlos, para lo cual contara con la ayuda del viajero interdimensional Mysterio (Jake Gyllenhaal). A la par de todo, Peter tendrá un conflicto entre su vida personal y de héroe.

El deber

En la trama principal de “Spiderman: Far From Home” (2019), el héroe tiene el deber (por iniciativa propia y por presiones externas) de estar a la altura de Tony Stark, quien murió en “Avengers: Endgame” y es recordado como un héroe. Es un giro al argumento de “Spiderman: Homecoming” (2017), donde Peter quería mostrar su valor ante el héroe de la armadura. Cuando Nick Fury (Samuel L. Jackson) lo busca con una misión, el adolescente solo quiere vacaciones normales. Al llegar a Italia, Peter tiene que combatir a un elemental de agua, lucha donde conoce a Quentin Beck; alias Mysterio.

Mysterio encaja porque se presenta como una figura paterna para Peter, desorientado tras la muerte de Iron Man. Tras unas idas y venidas por el viejo continente, Peter se cuestiona qué tan apto es para convertirse en el heredero de Iron Man, con lo cual me refiero no solo a ser una figura heroica de peso, sino porque recibe a Edith; inteligencia artificial en forma de lentes de sol capaces de interceptar comunicaciones y controlar un enjambre de drones bélicos.

Mysterio (Jake Gyllenhaal), el villano de la película (Foto: Marvel Studios)

Si parecía sospechoso que los problemas persigan al héroe, esto se hace evidente a media película, cuando se revela que Mysterio no viene de otro universo y los elementales no existen, pues son proyecciones holográficas; mientras que la destrucción real es causada por drones. El villano engañó a Peter para que le entregue el control de Edith, con lo cual quiere hacerse pasar por un héroe y concretar así una venganza contra Tony Stark. Este es el momento en que se define la película para bien o para mal, donde la audiencia se come el cuento con gusto o empieza a hacerse preguntas capaces de desbaratar el truco elaborado por el director Jon Watts.

Más allá de si las huellas balísticas que los drones dejaron en Venecia y Praga hubiesen delatado el plan de Mysterio, el vilano pierde impacto al revelarse como un resentido no por sus motivos para odiar a Tony Stark, sino por su discurso al plasmar este odio; que lo acerca más a un adolescente que a un adulto. El truco se solapa con la explicación del villano, quien asegura que las personas son capaces de creer cualquier cosa. La idea no adquiere un desarrollo más profundo, pero sí más escandaloso, cuando Peter cae víctima de ilusiones que a su vez están dentro de otras ilusiones; las cuales lo llevan a cuestionar su valor como héroe.

Es en la batalla de Londres donde se deciden varias líneas argumentales: Mysterio trata de matar a los amigos de Peter (pues conocen su secreto) y, al mismo tiempo, orquesta un ‘ataque elemental’ para quedar como héroe a gran escala. Peter quiere salvar a sus amigos y detener a Beck, ya no porque se sienta obligado a hacerlo, ni porque así sería bien visto a ojos de los demás, sino porque quiere. La colisión de voluntades vista en la anterior cinta vuelve, pero la inmadurez emocional de Beck como personaje le quita impacto. Lo que sí destaco es que hay tantas cosas a la vez ocurriendo en el conflicto final que es un milagro que el director Jon Watts haya hecho que todo parezca tan ordenado.

Tráiler de "Spider-Man: Far From Home". (Video: Marvel) null

El final más impactante

¿Otras tramas a destacar? La de Peter y MJ, que crece de manera orgánica y complementa ese otro conflicto del héroe, que busca una vida normal. Desaprovechado en cambio está el rol de Nick Fury (Samuel L. Jackson), quien no se da cuenta del plan de Mysterio a pesar de ser el más capacitado para ello. I ncluso al tratarse de un skrull como se revela posteriormente, rompe con la lógica que se desarrolla a lo largo de la cinta. En cambio, más satisfactorio fue el mini arco de Flash Thompson (Toni Revoroli), el bully ignorado por sus padres.

El final de la película es discutiblemente lo mejor de la misma, por lo que propone. Como última voluntad, Mysterio encargó a su equipo contarle la mundo una verdad sazonada con mentiras: se revela la identidad de Spiderman, pero se acusa a Peter de causar los ataques en todo el mundo, así como de matar al villano. Recién aquí la trama de la credulidad por la audiencia adquiere real dimensión.

El mejor truco de “Spiderman: Far From Home” es hacerte creer que es una muy buena película, cuando en realidad es regular. El segundo mejor truco es dejar al mundo con expectativas altas por el cierre de la trilogía; que cuando estés leyendo este texto ya debería estar en cines.

Calificación

3.5 estrellas de 5

Datos

Puedes ver “Spiderman: Far From Home” en Amazon Prime Video.

“Spiderman: No Way Home” llega en preestreno a los cines el miércoles 15 de diciembre, estreno el jueves 16.

Mira también

"Spiderman: No Way Home". (Fuente: Sony Pictures)

Lee todas nuestras críticas de la saga “Spiderman”