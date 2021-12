Conforme a los criterios de Saber más

A estas alturas no hay suficientes adjetivos superlativos para describir cómo es “Spiderman: No Way Home” (“Spider-Man: Sin camino a casa”), tercera película del héroe dirigida por Jon Watts en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Más que criticar toda la película, algo que el colega Juan Luis del Campo ya hizo, este texto se enfoca en cómo son manejadas ciertas relaciones de personajes.

La importancia del pasado

Una vez su identidad es revelada al mundo, Peter Parker (Tom Holland) no conoce paz pero evita recibir cargos criminales. Como MJ (Zendaya) y Ned Leeds (Jacob Batalon) no son aceptados por el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) por estar asociados al desprestigiado Hombre Araña; Peter le pide al Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) invocar un hechizo para que todos (el mundo, el universo) olviden su identidad secreta. El hechizo sale mal y en consecuencia villanos de otros universos, en específico de las sagas “Spiderman” (2002-2007) y “The Amazing Spiderman” (2012-2014), aparecen.

Además de los villanos, hay otros dos héroes: el Spiderman de Tobey Maguire y el de Andrew Garfield, algo que todo el mundo esperaba y que Sony Pictures cumplió. Pero más allá de verlos interactuar con Tom Holland, la presencia de ambos es crucial para otro tema. Ellos aparecen cuando Peter pierde a la tía May (Marisa Tomei), asesinada por el Duende Verde (Willem Dafoe). Los otros Peter también sufrieron pérdidas similares: el de Maguire al tío Ben en un asalto que pudo detener; el de Garfield a Gwen Stacy; a la cual intentó salvar, pero no pudo. La culpa sentida por estas pérdidas forjó sus destinos.

Toda película es comunicación con la audiencia, pero en este caso también representa un diálogo interno. “Spiderman: No Way Home” habla con el presente y con el pasado . Habla con “Spiderman 2″ (2004) y “Spiderman 3″ (2007); también con “The Amazing Spiderman 2″ (2014). Se retroalimentan. Tienes por un lado al Peter de Maguire, más maduro, que está allí para brindar apoyo al Peter de Holland y también al de Andrew Garfield. Este último, personaje sólido que no tuvo una cinta final satisfactoria. En “Sin camino a casa” dice “no soy muy genial”, ante lo cual y entra el Peter de Maguire, quien le responde con un “no, no digas esas cosas de ti, tu eres asombroso”.

Tobey Maguire como Spiderman. El actor retoma al personaje 14 años después en "No Way Home". (Foto: Difusión)

Muy aparte de la metareferencia a la calidad de “Amazing 2″, estamos ante una conducta muy acorde al Peter de las primeras cintas, no irónico, y cuyas frases salían del corazón. Aparte, se corresponde con ser un Peter que capea los vientos con la confianza del que ha visto mucho y está preparado para ayudar.

Toda esta comunicación presente-pasado es fluida y, por momentos, dolorosa. En el cine al que fui escuché claramente el dolor de la audiencia al escuchar al Peter de Garfield contar su pérdida de Gwen. Y verlo hablar de esta pérdida, con esas lágrimas que caen, para después encontrar consuelo en esos dos hermanos que nunca tuvo, tiene algo de conmovedor. Su personaje no necesitaba redención, pero obtuvo que a veces no obtenemos en las sagas de superhéroes, siempre en busca del siguiente “éxito”: un cierre. “The Amazing Spiderman” no tuvo un cierre correcto, su fin fue intempestivo. Ver al Peter de Garfield salvar a MJ no solo es una manera de completar lo que dejó inconcluso, sino de reafirmar sus votos como héroe. Algo así ocurre con el Spiderman de Tobey Maguire. Sopesado y tranquilo, aun así quiere ayudar a Norman Osborn, pues por años pensó en una cura que hubiese salvado al personaje.

Escenas de "El Sorprendente Hombre Araña", cinta protagonizada por "Andrew Garfield y Emma Stone"; cuyos personajes tuvieron una relación marcada por la tragedia. ​(Foto: Sony Pictures)

¿Fanservice?

Un comentario muy repetido en redes estos días es que la cinta tiene mucho fanservice. La presencia de los dos héroes del pasado es una manera, en primer lugar, de conseguir dinero (la película será un taquillazo) y, en segundo, de complacer a los fans. Pero hay diferencia entre hacer fanservice solo para divertir y hacer uno que tenga corazón y se comunique con espectadores y personajes. “Spiderman: No Way Home” lo hizo. Las escenas donde los Hombre Araña se comprenden mutuamente, se abrazan, también se traslada al espectador. Es como si la pantalla misma se pone de pie, se te acerca, te envuelve y dice ‘sí, esto es para ti. Gracias por todos estos años. Eres importante y lo mereces’. Esta clase de transmisión de sentimientos difícilmente se obtiene en una cinta de superhéroes. “Endgame” tuvo mucha emoción y corazón, pero no a este nivel. No con un personaje tan trágico como el Hombre Araña.

Y al final de todo, poco importa si llegas a la película tras comerte algún SPOILER de los tantos que, de manera indiscriminada, algunos compartieron en internet. En mi caso, si bien no me topé con alguno de manera casual, sí leí parte de la trama filtrada por mi propia voluntad. Y aun así el impacto de las escenas no se diluyó. Dicen que en la música no puede haber spoilers, porque se basa en la repetición, en el placer de escuchar lo mismo una y otra vez. “Spiderman No Way Home” es música hecha película. A veces triste, a veces feliz, pero pasa de una melodía a otra sin forzar la trama y el resultado es una canción sobre el dolor del pasado y el presente, pero también de la esperanza del futuro.

Calificación

4.5 estrellas de 5

