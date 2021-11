Falta menos de un mes para el estreno mundial de “Spiderman: No Way Home” (“Spider-man: Sin camino a casa”), película que marca el retorno de clásicos villanos de esta saga cinematográfica basada en el personaje de Marvel Comics. Si bien Sony Pictures, productora, ha revelado escasos detalles de la cinta, en semanas previas han surgido presuntas filtraciones que alimentan la teoría de que no solo veríamos a los antagonistas históricos.

La información recopilada hasta el momento puede dividirse en dos grupos: la oficial, en torno a la cual solo quedan hacer especulaciones, y la extraoficial; donde constituyen la fuente ciertos usuarios de redes sociales con conexiones con trabajadores de Hollywood.

Inicio de la especulación

En mayo del 2020 We Got This Covered, un sitio web conocido por difundir mentiras, indicó que, según sus fuentes, Sony estaba interesado en que tanto Willem Dafoe como Andrew Garfield volvieran a interpretar al Duende Verde y Peter Parker en la tercera cinta de esta saga ahora vinculada al MCU. La noticia no obtuvo mayor repercusión. En octubre, no obstante, la web The Hollywood Reporter, un medio que a diferencia del anterior sí tiene un mejor historial en cuanto a veracidad de primicias, indicó que Jamie Foxx, intérprete de Electro en “The Amazing Spiderman 2″, retomaría el personaje junto a Tom Holland. Por si fuera poco, Foxx publicó en su cuenta Instagram una ilustración donde aparece no solo él, sino tres figuras de espaldas que los fans reconocerán.

Cada una de esas figuras vestía el traje del Hombre Araña. No era una ilustración oficial, sino un fan-art del usuario de Instagram Nova. Foxx eliminó la imagen, pero la duda ya había sido sembrada: ¿Veríamos o no a los tres Spiderman del siglo XXI en la nueva película? Los siguientes meses fueron claves para esta teoría, pues en diciembre se confirmó la presencia de Alfred Molina en la película y en febrero del 2021 hubo reportes de que Dafoe estaba en el set cubierto con una capucha, algo que meses después confirmaría el mismo Holland.

Entonces llegó el mes de agosto y con este el primer tráiler de “Spiderman: No Way Home”, el cual se había filtrado horas antes en baja calidad. Bastó que al final del video apareciese por unos segundos Alfred Molina para que internet entrara en caos. La frase del actor, “Hello, Peter” (“Hola, Peter”) consiguió tanta acogida que, de inmediato, pasó a ser un meme. Además, se insinuó la aparición del confirmado Electro, así como Sandman, el Lagarto y, por supuesto, el Duende Verde.

Más pistas

¿Y Tobey y Andrew Garfield? De ellos no se dijo nada. Meses después, Garfield, en su gira para promocionar la película de Netflix “Tick, Tick… Boom!”, negó su participación en la cinta. Tom Holland también negó que dicho actor y Maguire aparecerían. No sería la primera vez que actores mienten para ocultar su participación en estas historias, como fue el caso de Tatiana Maslany, intérprete de She-Hulk (próximo estreno).

A solo unas semanas del estreno, ronda en internet una supuesta trama de la cinta, así como fotos que muestran juntos a los Spiderman de Holland, Garfield y Maguire; quienes aparecen sobre unos andamios. Las fotos aparecieron antes del segundo tráiler, donde debutó este escenario, que resultó ser la Liberty Island de Nueva York. Por si fuera poco, una pieza de mercadería licenciada muestra un pedazo del traje de Tobey Maguire junto a la versión de Tom Holland.

Todo indica que tanto Sony Pictures como Marvel Studios no piensan revelar la “sorpresa” hasta el mismo estreno. Mientras tanto, los fans solo esperan la señal para gritar al unísono, en las salas, “¡Spiderverso confirmado!”

Dato

“Spider-Man: No Way Home” llega el jueves 16 de diciembre a cines de América Latina.

Mira también

Trailer de "Spiderman: Far From Home". (Fuente: YouTube). null

Te puede interesar