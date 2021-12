A continuación, spoilers de “Spiderman: No Way Home”:

El retorno de Andrew Garfield y Tobey Maguire a una película de la saga de Spiderman, ha motivado decenas de miles de comentarios en redes sociales. No solo por el hecho de que aparezcan junto al actual Hombre Araña, interpretado por Tom Holland, sino por el cómo esta cinta avanza las historias de los anteriores héroes. Pero hay un héroe en especial al que esta película hace justicia.

En “Spiderman: No Way Home” (”Spider-Man: Sin camino a casa”), cuando la tía May (Marisa Tomei) muere por culpa del Duende Verde (Willem Dafoe), Ned Leeds (Jacob Batalon) intenta contactar a Peter Parker, pues tanto él como MJ (Zendaya) necesitan asegurarse que esté bien luego de esta pérdida. Ned, con el anillo del Doctor Strange, abre un portal para encontrar a Peter, pero en su lugar encuentra a otro personaje con ese nombre; aquel interpretado por Andrew Garfield en las cintas de la franquicia “The Amazing Spider Man”.

El Peter de Garfield en esta nueva película cuenta cómo la pasó tras la muerte de Gwen Stacy (Emma Stone). Dice que estuvo con con una personalidad muy violenta y que no le gustaría que Peter de este universo, el de Tom Holland, pase por lo mismo. Eventualmente, el Peter de Garfield, el de Maguire y el de Holland unen fuerzas para enfrentar a los villanos que están en esta película.

En un momento de la cinta, MJ (Zendaya) cae desde lo alto de los andamios de la Estatua de Libertad, tras lo cual el Peter Parker de Tom Holland salta para salvarla. Pero cuando la va a tomar de la mano, el planeador del Duende Verde se interpone, por lo cual ella sigue cayendo. Pero alguien es testigo de esta caída y ese es el Spiderman de Andrew Garfield.

El Spiderman de Andrew Garfield salta de los andamios, esquiva una viga de metal en el camino, toma a MJ en sus brazos y y amortigua su caída con su propio cuerpo. Ambos están sanos y salvos en el suelo. “¿Estás bien?”, le pregunta el Peter de Garfield a MJ. Ella responde que sí, tras lo cual observamos el rostro de lágrimas y alivio de este Peter.

Como recordarán quienes vieron “The Amazing Spider Man 2″ (2014), Gwen Stacy, interpretada por Emma Stone, cayó desde gran altura coma y Peter intentó salvarla. Pero en lugar de ir con todo el impulso de su cuerpo para tomarla entre los brazos, Peter utilizó la telaraña para atraparla, pero no consiguió salvarla. La fuerza de la caída sumada a la súbita detención la llevaron a morir; posiblemente por una fractura cervical.

Con el salvataje a MJ, si bien el Spiderman de Andrew Garfield no necesitaba alguna redención, sí puede cerrar un capítulo. Se confirma que es un héroe real, que sus errores del pasado no definen lo que él puede ser a partir de ahora.

El esperado retorno

La aparición de Andrew Garfield en “Spiderman: No Way Home” fue un rumor muy comentado por meses. Incluso hubo filtraciones, pero Andrew Garfield, cada vez que era consultado sobre ello, lo negaba. En un momento llegó a decir “ya veremos” cuando le preguntaron si estaría en la cinta; pero posteriormente dijo que no. Vale resaltar que la salida de Andrew Garfield de la franquicia Spiderman no fue del todo amigable.

“Firmé para rendirle honor a la historia y a este increíble personaje del que me había disfrazado desde que tenía tres años de edad. Y luego esto (el futuro de la franquicia) queda en riesgo, y eso me rompe el corazón”, declaró en entrevista con Variety en 2015. Pero al mismo tiempo, cuando una puerta se cierra, otras se abren.

“Para ser honestos, no habría podido trabajar con Mel Gibson (en “Hacksaw Ridge”) y Martin Scorsese (en “Silence”) si hubiese hecho ‘Spiderman 3′. Estoy increíblemente agradecido de que ahora puedo ver a otro interpretar a Spiderman”, contó Garfield a Fandango en referencia a Holland. Y años después, ambos actuaron codo a codo.

