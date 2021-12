“Spiderman: No Way Home” (”Spider-Man: Sin camino a casa”) no solo cierra esta primera trilogía protagonizada por Tom Holland, sino que hace algo único en la historia del Hombre Araña: un cambio fundamental en la frase que define a Peter Parker como el personaje trágico que es en todas sus versiones. Este Peter Parker escucha la frase de alguien que no es el tío Ben, pero que es muy importante para él.

La frase a la que hacemos mención es, por supuesto, “un gran poder conlleva una gran responsabilidad” ; que apareció originalmente en la revista ”Amazing Fantasy” N° 15 (1962), primera aparición de Peter Parker como Hombre Araña. La frase está en el último panel de la última página de la historia, y es escrita por Stan Lee. En las posteriores adaptaciones de esta saga, por ejemplo en las películas dirigidas por Sam Raimi entre 2002 y 2007, es el tío Ben Parker quien le dice a Peter esta frase. Lo mismo ocurre en las cintas dirigidas por Marc Webb entre 2012 y 2014.

En la primera película de Sam Raimi, “Spiderman” (2002), el tío Ben le dice a Peter (Tobey Maguire) esta frase para hacerlo entrar en razón, pues sabe que se ha comportado de manera violenta con una persona en su escuela. Peter se despide del tío Ben en malos términos y esa misma noche pelea en Manhattan bajo el disfraz del Hombre Araña y, tras ganar la pelea, no recibe los 3000 dólares que quería para comprar un auto. El hombre que no le quiso pagar es víctima de un robo y Peter es testigo de ello, pero no interviene a manera de venganza.

Marisa Tomei como May Parker en "Spiderman: Homecoming" (2017). Foto: Sony Pictures.

A la salida del establecimiento de peleas, Peter ve que su tío Ben está herido por un disparo y, segundos después, muere. Peter se entera de que el ladrón al que dejó ir es el responsable de este de este crimen. Culpándose a sí mismo, el protagonista decide luchar por la justicia. Una historia similar ocurre con el Spiderman de Andrew Garfield, cuyo tío Ben también pierde la vida. ¿Pero qué ocurre en la saga del Hombre Araña que forma parte del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU)? Aquí no hay tío Ben y, según lo que se muestra en la nueva película, puede que no lo haya jamás.

En un momento cumbre de la película, May, interpretada por Marisa Tomei, es herida gravemente por el Duende Verde. Ella se pone de pie, aparentemente en buen estado de salud, y habla con Peter, quien se siente molesto por haber intentado ayudar a los villanos que al final le pagaron mal. May le dice “no, tú no eres así, tú ayudas a la gente”, idea que articula hasta decirle a su sobrino que “un gran poder conlleva una gran responsabilidad”. Tras ello, May empieza a sentirse mal y muere, pues sus heridas fueron de gravedad.

Más adelante, cuando el Peter de Tom Holland se encuentra con el de Andrew Garfield y Tobey Maguire; estos narran cómo, en sus respectivos mundos, fue el tío Ben quien les dijo esa frase. Así se confirma que la tía May es el elemento más influyente en la vida del Spiderman del MCU. Spiderman utiliza esta pérdida como catalizador para convertirse en el héroe que todos sabemos que será. Es razonable que esto ocurra, porque si alguien tenía que decirle la frase a Peter, era quien estuvo por años en su vida como una figura influyente, amorosa y positiva. Ese alguien fue la tía May, quien lo educó hasta convirtió en el héroe es.

Así es como las películas de Spiderman protagonizadas por Tom Holland y dirigidas por Jon Watts se convierten en una especie de precuela para las aventuras del héroe. Él ya perdió a Tony Stark, a los amigos que no lo recuerdan por el hechizo del Doctor Strange; y ahora pierde a la tía May. Pero del dolor de la pérdida, los héroes se alzan.

