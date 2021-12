Conforme a los criterios de Saber más

Cuenta regresiva: El Comercio presenta una serie de artículos especiales sobre el próximo estreno de “Spiderman: No Way Home” (“Spider-Man: Sin camino a casa”), la película de superhéroes más esperada del 2021, protagonizada por Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Benedict Cumberbatch; etc. Desde el lunes 6 de diciembre hasta el miércoles 15, publicamos críticas de cada película que el arácnido haya protagonizado en el cine. En esta ocasión, toca ver la segunda y (felizmente) última cinta dirigida por Marc Webb para este universo.

“El Sorprendente Hombre-Araña 2″ (”The Amazing Spiderman 2″) sorprende por las razones equivocadas. La vi hace años, pero no recordaba lo abyecta que era. Mantiene el carisma de los protagonistas, pero eso no basta para salvar una historia que nació muerta.

En esta ocasión Spiderman (Andrew Garfield) ya es un héroe consagrado en Nueva York, pero mientras su vida pública es exitosa, la personal le causa problemas, pues el recuerdo de la muerte del capitán Stacy, padre de su novia Gwen Stacy (Emma Stone) lo atormenta. Mientras tanto, aparece el villano Electro (Jamie Foxx), así como una figura del pasado de Peter, su amigo Harry Osborn (Dane DeHaan).

De lo bueno, poco...

La química de Garfield y Stone sigue como lo mejor de la película. El cómo se expresan, sus dinámicas salvan ciertas escenas (en parte debido a que cuando la grabaron eran pareja en la vida real).

¿Más cosas buenas? La fotografía. Bella, a la par de “Spiderman 2″ incluso. Y el trabajo de Sally Field como la tía May, que por momentos sabe que Peter es Spiderman y cumple un rol sólido como soporte afectivo. Tiene buenas peleas, con el problema típico de las películas de acción, donde las luchas carecen de profundidad emocional, que están allí solo para llenar el metraje. Se salvan algunos encuentros donde participa Electro (Jamie Foxx), quien sostiene el conflicto, pues Peter no tiene vínculo con él salvo uno casual. Al ser este conflicto tan leve en sus bases, la historia requiere otro villano: Harry Osborn, que se convierte en el Duende Verde.

...Y de lo malo, mucho

El mayor problema de “The Amazing Spiderman 2″ es la trama. Los diálogos no son malos, tienen gracia, pero la historia ha sido forzada para llegar un final específico, de manera similar a lo ocurrido con “Spiderman 3″, con la única diferencia que dicha cinta era material para memes, tenía humor involuntario . En cuanto a personajes, el Duende Verde/ Harry Osborn de DeHaan es problemático. Si la cinta lo presenta como alguien del pasado del Hombre-Araña, ¿Cómo plasmar esta amistad de manera orgánica? Garfield hace su mejor esfuerzo en representar complicidad, y el otro actor también, pero esta relación tiene tan poco tiempo para construirse que no provoca nada en el espectador, salvo pesadez. ¿Pero si este personaje es tan insulso, para qué está en la película?

Osborn solo tiene un trabajo: matar a Gwen Stacy.

Harry se molesta con Peter, secuestra a Gwen, la lanza desde lo alto y parece que morirá; luego Peter la rescata, pero la pierde al poco rato y, finalmente, ella cae en cámara lenta y la telaraña que debe frenar su caída llega demasiado tarde. Ella muere. Con eso vuelve el drama de la cinta inicial, donde el capitán Stacy es la víctima de turno y el Hombre Araña entiende, otra vez, que cuando se es un héroe los seres queridos pueden morir. El mismo truco en dos películas consecutivas, sin suficientes matices para diferenciarlos.

"The Amazing Spiderman 2": así es la pelea entre electro y Peter Parker. Foto: Sony Pictures.

Los lectores del cómic dirán que la muerte de Gwen es una trama sacada del original, que el director Marc Webb es fiel a las raíces del personaje . En el cómic mueren muchos del entorno de Spiderman, pero… ¿Todo lo que sale en el cómic es bueno? ¿Si lo que está en el cómic tiene sentido allí, significa que lo mismo ocurrirá en la pantalla? El trabajo de una adaptación no es hacer un copiar y pegar. Al estar ante medios distintos, los cambios son necesarios. Esta película pudo manejar mejor sus tramas, me apena por ejemplo la historia de Gwen, construida con ahínco para que sea la primera alumna de su promoción, aceptada por la universidad Oxford, pero con la mala suerte de ser novia del Hombre Araña. La película dice claro que si Gwen muere, es por sus propias decisiones, pero el guion es caprichoso para llegar a ese punto.

La escena final donde Rhino (Paul Giamatti) ataca Nueva York es buena como secuencia independiente, otro momento anecdótico como los vistos en la anterior cinta. Esta película quiere ser dramática, pero es aburrida. Me dormí viéndola, algo que no me había ocurrido con ninguna historia de este personaje.

Los fans esperan que Andrew Garfield aparezca en “Spiderman: No Way Home”, pero de momento no hay información oficial sobre esto. Insisto que me gustaría verlo otra vez con el traje. Él construyó un buen personaje (igual que Stone), pero no lo ayudaron una serie de circunstancias que ahora están fuera de juego. Es la oportunidad perfecta para redimir a un héroe que no tuvo la fortuna de tener de su lado a Kevin Feige.

Calificación

2 estrellas de 5

Dato

“The Amazing Spiderman 2″ está disponible en Claro Video.

