Durante semanas aficionados de todo el mundo han especulado si los actores Tobey Maguire y Andrew Garfield estarán o no en la película “Spiderman: No Way Home” (“Spider-Man: Sin camino a casa”). El nuevo tráiler no muestra a los actores, pero deja la puerta abierta a que aparezcan.

En un momento del adelanto, el doctor Octopus (Alfred Molina) aparece en una lucha contra Peter Parker (Tom Holland). De pronto, el villano le quita la máscara al héroe y dice “You are not Peter Parker” (“No eres Peter Parker”), lo cual indica que ese villano ha visto a otro personaje de rostro distinto, presumiblemente el Peter de Tobey Maguire.

Si aparecerán Tobey Maguire, que interpretó al héroe en las películas “Spiderman”, “Spiderman 2″ y “Spiderman 3″, o Andrew Garfield, que dio vida al personaje en “The Amazing Spiderman” y “The Amazing Spiderman 2″, eso está por verse. Pero hay un detalle adicional en el tráiler que hace pensar que la aparición de esos arácnidos es posible.

En una de las tomas finales del tráiler aparecen los villanos Sandman, Electro y Lizard, quienes se lanzan contra el Peter Parker de Tom Holland. No obstante, solo Sandman parece ver directamente al héroe, mientras que los otros dos parecen mirar algo más. ¿Acaso están enfrentando a otros dos Hombres Araña? Habrá que esperar al estreno para saberlo.

Dirigida por Jon Watts, “Spiderman: No Way Home” es el final de la trilogía que trajo al Hombre Araña al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), esto como parte de una estrategia conjunta de Sony Pictures (dueña de los derechos para cine) con Marvel Studios (productora de estas nuevas películas).

Con un Peter Parker en su etapa escolar, estas películas muestran cómo el héroe pasa a convertirse en uno de los más importantes del mundo, en especial tras la muerte de Tony Stark (Robert Downey Jr.) durante la lucha final contra Thanos.

Pero las cosas no son sencillas para Parker, cuya identidad secreta como Spiderman fue revelada por el villano Mysterio (Jake Gyllenhaal) como parte de su venganza tras arruinar sus planes de conquistar al mundo con tecnología robada de Tony Stark.

De momento se desconoce si Peter Parker seguirá en las películas del MCU tras esta cinta. No obstante, el pasado del personaje se explorará en “Spiderman: Freshman Year”, serie animada exclusiva de Disney+ que formará parte del canon. Se desconoce la fecha de estreno.

“Spiderman: No Way Home” llega a cines de Estados Unidos el 17 de diciembre.

