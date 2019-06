"Spider-Man": 7 datos pocos conocidos del emblemático personaje de Marvel | FOTOS

Spider-Man nació a inicios de los años 60 y su llegada cambió el mundo de los cómics. Los problemas cotidianos de Peter Parker sirvieron para que miles de jóvenes norteamericanos se identifiquen con el personaje creado por Stan Lee y Steve Ditko.

A propósito del estreno mundial de "Spider-Man: Far From Home", prevista para este jueves, te contamos a continuación siete datos poco conocidos del personaje que se estrenó en "The Amazing Spider-Man" (1963).

1. El génesis

Spider-Man fue idea de Stan Lee y los dibujos de Steve Ditko. El último fue el responsable de crear el aspecto con el que todos conocemos a 'Spidey'.

2. La influencia de la señora Lee

Joan Lee, esposa de Stan, fue la persona que lo impulsó a continuar buscando un personaje nuevo y fresco para que Marvel pudiera hacer frente a la poderosa DC Comics. Spider-Man fue el resultado de una búsqueda incansable. En un principio Stan Lee había pensando en ponerle Fly-Man.

3. Un gran poder

Fue la propia Joan la que inventó la famosa frase "todo gran poder conlleva una gran responsabilidad". Stan Lee quedó maravillado por sus palabras y decidió incluirlas en el cómic de Spider-Man.

4. Animación

La serie animada de Spider-Man contó con la participación de Joan Lee. La esposa del creador de la gran mayoría de personajes de Marvel participó en el programa prestando su voz para Madame Web.

5. Icono

La imagen de Spider-Man fue usada por movimientos en contra el sistema norteamericano porque se identificaban con los problemas del joven Peter Parker. Los X-Men y Hulk también se transformaron en símbolos para distintas agrupaciones en Estados Unidos.

6. Odiado

Martin Goodman, editor de Marvel en 1962, odiaba al personaje porque le parecía estúpido y que no tenía ni pies ni cabeza. Goodman permitió que Stan Lee y Steve Ditko escribieran las páginas de Spider-Man en la revista Amazing Fantasy.

Martin Goodman fue el editor de Marvel en 1962.

7. El original

Stan Lee, fiel a su estilo, creó Spider-Man inspirado en la historieta Journey Into Mystery #73 (1961) donde una araña se convierte en hombre producto de la radiación. Es decir, Peter Parker fue el segundo Hombre Araña.