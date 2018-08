"Spiderman": confirman nombre y fecha de estreno de la nueva película

La última novedad de la nueva cinta de "Spiderman" fue un spoiler de su protagonista Tom Holland. Sin embargo, luego de algunos meses, ya hay nueva información oficial de la secuela de "Spiderman: Homecoming".

La cinta protagonizada por Tom Holland y producida por Sony Pictures Entertainment en colaboración con Marvel Studios, ya tiene fecha de estreno, además del título oficial de la cinta.

La película se llamará "Spiderman, Far From Home" y, según la productora Sony, que confirmó esta información a través de Twitter, se estrenará en julio del 2019. No hay un día fijado para el estreno aún.

El año 2019 también será un año importante para la empresa, ya que en ese año Marvel estrenará nuevas producciones.

Además de "Spiderman: Far From Home", se estrenará "Capitana Marvel" y "Vengadores 4", esta última será la secuela de la última cinta "Avengers: Infinity War".

Tanto la película en solitario de Carol Danvers, interpretada por Brie Larson, contextualizada en los años 90 como la segunda parte de la lucha contra Thanos (Josh Brolin) marcarán las pautas del recorrido que tendrán los superhéroes de Marvel.