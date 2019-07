"Spider-Man: Far From Home": filme recauda US$120 millones en China

"Spider-Man: Far From Home" ya pinta como un éxito para Marvel y Sony Pictures luego de que un estreno temprano el 28 de junio en China recaudara US$120 millones, según cifras de Deadline. Curiosamente ese es el mismo monto que ganó "Spider-Man: Homecoming" (2017) en todo su tiempo en las salas de cine del país asiático.

►"Spider-Man: Far From Home": los 5 mejores momentos de Mysterio en el cómic

►"Spider-Man: Far From Home": ¿Qué cinta del arácnido ha sido la más taquillera?

La nueva película sobre el héroe arácnido marca el final de la Fase 3 del Universo Cinemático de Marvel (UCM) y es precedida por la extremadamente popular "Avengers: Endgame", película que ahora compite con "Avatar" para ser la más taquillera de todos los tiempos.

En el filme Peter Parker (Tom Holland) se enfrenta a extraños monstruos durante unas vacaciones por Europa y encuentra a un aliado en el enigmático Mysterio (Jake Gyllenhaal).

China se ha vuelto un mercado cada vez más importante para los filmes de Hollywood y el Universo Cinemático de Marvel no es una excepción. Su filme más exitoso, "Avengers: Endgame", recaudó un total de US$614 millones durante su estreno inicial, alrededor del 22% del total recaudado a nivel global.

"Spider-Man: Far From Home" también parece tener éxito en Norteamérica durante su estreno el 4 de julio ya que cifras preliminares muestran que recaudará entre US$40 millones y US$48 millones solo hoy y que llegará a los US$150 millones o más durante la semana, informó The Hollywood Reporter.