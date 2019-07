"Spider-Man: Far From Home": nuestra reseña SIN SPOILERS

Crecer consiste en cambiar como ser humano, pero también en reaccionar ante las expectativas de los demás. Peter Parker (Tom Holland) es un héroe adolescente a cuyos problemas hay que sumarle haber perdido a su figura paterna, quien al mismo tiempo fue el mayor de los héroes. Todos esperan grandes cosas de él.

Pero en "Spiderman: Far From Home" (Jon Watts, 2019), Peter solo quiere declararse a la chica que le gusta en el viaje de ciencias que organiza su colegio por Europa. Aún así, la sombra de Iron Man (Robert Downey Jr.) lo persigue.

Una persecución representada en Nick Fury (Samuel L. Jackson) y Maria Hill (Cobbie Smulders), quienes necesitan del adolescente para detener a villanos que, por alguna razón sospechosa, atacan cada ciudad que Peter y sus amigos visitan. En esta lucha no estará solo, pues tendrá la ayuda de Mysterio (Jake Gyllenhaal), héroe de otra dimensión.

"Spiderman: Far From Home" es una comedia. Situaciones enteras son expuestas solo para provocar risas aunque desafíen la credibilidad del espectador. Si estas escenas no caen en la intrascendencia es porque respetan las consecuencias que provocan.

Nick Fury (Samuel L. Jackson) y Maria Hill (Cobbie Smulders) regresan para ayudar a Peter.

En "Spiderman: Homecoming" (2017), Peter descubrió el significado de ser un héroe. La trama de "Far From Home" intenta diferenciarse de la anterior cinta con el tema del legado y si es posible cumplir las expectativas de los demás, pero su tono es demasiado similar para que la diferencia sea clara.

El giro de Mysterio, el cual no detallaré en esta reseña, hace más obvia esta similitud. Marvel Studios ha intentado evitar la redundancia en sus anteriores historias, pero si consideramos que la película fue principalmente hecha por Sony Pictures, no sorprendería que varios detalles escaparan del control del cerebro del MCU, Kevin Feige.

En desarrollo de personajes "Spider-Man: Far From Home" también está en deuda. Tiene buenos giros, en especial si hablamos de la última escena y la escena post créditos, cliffhangers para la tan esperada Fase 4 del MCU.

Pero si la juzgamos más como el capítulo final de una serie, "Far From Home" pierde. Es más una transición divertida, el equivalente cinematográfico al especial navideño, algo para superar el desgaste emocional de "Avengers: Endgame" en los espectadores. Es divertida, pero inferior.



"Spiderman: Far From Home" ya está disponible en cines a nivel mundial.