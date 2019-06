"Spiderman: Far From Home" revela que Tony Stark habría cometido un crimen

Las creaciones de Tony Stark, más conocido como el héroe Iron Man, no han sido necesariamente legales. Después de todo, desarrollar una armadura con capacidad de vuelo tiene que contravenir normativas. Pero el nuevo adelanto de la próxima cinta de la saga Marvel, "Spiderman: Far From Home", muestra otro delito.

En el adelanto, Peter Parker (Tom Holland) se pone unos lentes oscuros. Son los mismos anteojos que Iron Man (Robert Downey Jr.) utilizó en varias cintas, incluyendo "Avengers: Infinity War" (2018).

"Spiderman: Far From Home" - nuevo adelanto. Video: Sony Pictuures)

Cuando Peter se pone las gafas, la inteligencia artificial que administra el objeto le muestra lo que puede hacer. Resulta que el usuario de las gafas podrá utilizarlas para espiar conversaciones privadas.

Por ejemplo, el adelanto de "Spiderman: Far From Home" muestra a Ned Leeds (Jacob Batalon) enviarse mensajes muy amistosos con Betty Brant (Angourie Rice); lo cual confirma que ambos sienten algo el uno por el otro. Esto parece sorprender a Peter.

No sabemos qué poderes le otorgó Estados Unidos a Iron Man, por lo cual es imposible determinar si estaba autorizado a utilizar las mencionadas funcionalidades de las gafas.

"Spiderman: Far From Home" muestra cómo Peter Parker se ajusta a la vida luego de pasar años desaparecido por culpa de Thanos (Josh Brolin), el cual eliminó a la mitad de la población de todo el universo.

En su regreso a la Tierra, Spiderman es contactado por Nick Fury (Samuel L. Jackson), quien le encarga una misión: ayudar a Mysterio (Jake Gyllenhaal), héroe de otra dimensión.

DATO

"Spiderman: Far From Home" llega a los cines de Perú el jueves 4 de julio.