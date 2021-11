El tráiler oficial de “Spiderman: No Way Home” ha dejado con más dudas que respuestas a los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) ante el próximo estreno de la película del hombre araña, protagonizada por Tom Holland. En ella se pudo apreciar el regreso triunfal de algunos villanos que se enfrentarán -nuevamente- a Spiderman.

Este adelanto mostró al Doctor Octopus, Duende Verde, Hombre de Arena, Electro y Lagarto en su regreso triunfal. Conoce aquí la historia de cada uno de ellos.

Doc Ock

El Doctor Octopus es un personaje creado por Stan Lee y Steve Ditko y apareció por primera vez en la serie “Amazing Spider-Man N°3″ de 1963. La biografía ficticia de este villano es desalentadora, ya que creció en un hogar donde tanto él como su madre María eran agredidos por su padre Tobert.

Por ello, Doc Ock se avocó completamente a su educación para tratar de salir de ese infierno. Su esfuerzo rindió frutos y, tras la muerte de su padre por un accidente industrial, Otto se obsesionó con la ciencia física. Su madre pensaba que ninguna mujer era digna de casarse con su hijo; y cuando él se enteró que maría se había comprometido con un bibliotecario, la reprendió.

Esta fuerte discusión ocasionó que María sufra de un infarto al corazón y su posterior muerte. Esta soledad llevó a Otto a desentenderse del mundo; y dejar de prestar especial atención a su trabajo con los químicos.

Durante “Spiderman 2″ (2003), y bajo la interpretación de Alfred Molina, conoceríamos que Doctor Octopus sería el mentor de Peter Parker (Spiderman interpretado por Tobey Maguire), pero una fuga de radiación en su laboratorio lo convierte en el villano y asesino con cuatro brazos mecánicos en la espalda.

Alfred Molina volverá a interpretar al Doctor Octopus. (Foto: captura de video YouTube)

Su obsesión por perfeccionar el reactor de fusión experimental lo lleva a enfrentarse a Peter y poner en peligro a Nueva York. Al final de esa película, Doc Ock se ahoga en el río Este junto a su reactor, momentos antes de que la ciudad se destruya.

Se pensaría que ese era el final de Otto; pero alrededor de 17 años después, Alfred Molina volverá con “Spiderman: No Way Home” en el mismo papel. ¿Continuará siendo del equipo de villanos? El nuevo tráiler revelaría un cambio de actitud por parte de Doctor Octopus; aunque esto podrá ser confirmado recién con el estreno de la cinta de Jon Watts.

El Duende Verde

También creado por Stan Lee y Steve Ditko, el Duende Verde es otro de los enemigos de Spiderman con armas que se asemejan a murciélagos, fantasmas y linternas de calabaza. Norman Osborn apareció por primera vez en “The Amazing Spider-Man #14″ (1964) como la encarnación original del villano.

Nacido en Connecticut, fue hijo de Amberson Osborn, un brillante estudiante del campo de la ciencia; quien se convirtió en alcohólico después de perder el control de su compañía de fabricación y se volvió abusivo con su familia.

Norman sufrió mucho por la adicción de su padre, pero logró salir adelante. En la universidad se enamoró y se casó con Emily, con quien tiene a su hijo Harry Osborn. Logra crear su propia empresa de tecnología de defensa Industrias Oscorp y obtiene gran éxito; logrando hacer fortuna. Sin embargo, su esposa fallece al año del nacimiento de su hijo; eso lo lleva a enfocarse completamente en el trabajo y descuidar su relación con Harry.

Willem Dafoe como el Duende Verde. (Foto: Sony Pictures)

Tras muchas horas dentro del laboratorio, Norman descubre una fórmula experimental para mejorar la fuerza e inteligencia; pero al tratar de hacer la pócima, se vuelve verde y le explota en el rostro convirtiéndolo en el Duende Verde. Este accidente aumenta su inteligencia y habilidades físicas, pero también lo lleva a la locura autodestructiva.

El ingreso del villano en la pantalla grande se dio desde la primera película “Spiderman” (2002). El actor Willem Dafoe será el encargado de darle vida –nuevamente- al Duende Verde en “Spiderman: No Way Home” a estrenarse en diciembre próximo y los seguidores de la franquicia tienen la duda de si habrá dos Duendes Verdes, como se podría haber evidenciado en el tráiler oficial.

El Hombre de Arena

El conflictivo fugitivo Flint Marko, interpretado por Thomas Haden Church, volverá al Universo Cinematográfico de Marvel. El Hombre de Arena se crea accidentalmente cuando cae a un pozo acelerador de partículas que fusiona su cuerpo con la arena; lo cual le permite cambiar de forma cuando desee.

Marko aparece en “Spiderman 3″, cuando se enfrenta a Peter Parker por la muerte del tío Ben. Ambos se enfrascan en una lucha donde el Hombre de Arena termina convertido en barro y Spiderman piensa haber acabado con él y su venganza; pero no fue así.

Cuando se recupera, se une a Eddie Brock (Venom) para destruir a Spiderman; pero este último es ayudado por su amigo Harry y evita su final. De esa manera, y tras el fin de la pelea, Marko le confiesa que no tenía intención de matar a su tío Ben Parker, a quien disparó su arma accidentalmente cuando otro delincuente lo agarró del brazo. Recalcó que su única preocupación en ese momento era su hija, quien padecía de cáncer y estaba en una situación crítica.

Thomas Haden Church como el Hombre de Arena. (Foto: Columbia Pictures)

El Hombre de Arena le pide a Spiderman que lo comprenda y lo perdone, lo cual termina haciendo. Flint Marko se disipa entre lágrimas y se aleja flotando en el aire, tras resolver el dilema que lo tenía angustiado, tras haber ocasionado una muerte.

En “Spiderman: No Way Home”, Thomas Haden Church volverá a interpretar a este personaje. ¿Podría volverse un aliado del Hombre Araña?

Electro

Maxwell Dillon, nombre del villano “Electro”, apareció por primera vez en “The Amazing Spider-Man N°9″ de 1964. Este personaje proviene de una familia disfuncional: marcado por el abandono de su padre y la sobreprotección de su madre. Vivir atormentado le provocó un gran rencor hacia toda la humanidad, convirtiéndose así en uno de los antagonistas más famosos de MCU.

El ingeniero eléctrico se encontraba reparando una línea eléctrica cuando ocurrió un extraño accidente de rayos, lo cuales causaron un cambio mutagénico que lo transformó en un condensador eléctrico vivo. Al inicio, sus poderes eran débiles, por lo que estuvo robando equipos eléctricos de Industrias Stark (de Iron Man) para cargarse.

Su debut en la pantalla grande fue con “The Amazing Spider-Man 2″ (2014), donde fue interpretado por el actor Jamie Foxx. En esta cinta, Electro se muestra totalmente fuera de control tras recibir los poderes de energía eléctrica, ocasionando un apagón accidental en Times Square.

Jamie Foxx como Electro, quien esta vez no tiene piel azul. (Foto: Sony Pictures)

Electro provoca otro apagón en Nueva York, Spiderman decide enfrentarse a él. En la batalla, utilizan a Electro para que él absorba su propia electricidad y provocarle una sobrecarga, que lo acaba matando. Todos pensaron que ese sería el final del villano, pero no sería así.

Foxx será el encargado de darle vida a este entrañable personaje en “Spiderman: No Way Home” a estrenarse el próximo mes; donde podríamos ver qué sucedió con Electro tras su trágico final en la cinta del 2014.

Lagarto

Su primera aparición fue en el comic “The Amazing Spider-Man #6″ (1963) como el antihéroe ocasional de Spiderman. El personaje de Curtis “Curt” Connors nació en Florida y fue un cirujano de guerra en el ejército de EE.UU. Pero, durante la guerra, su brazo derecho fue herido y tuvo que ser amputado.

Tras ello, se obsesionó en la ciencia de regeneración de las extremidades reptilianas. Después de mucho tiempo de trabajo, logró desarrollar un suero experimental tomado de ADN de reptil y logró generar con éxito la extremidad faltante de un conejo.

Rhys Ifans será Lagarto en "Spiderman: No Way Home". (Crédito: Columbia Pictures)

Eso lo llevó a probar el suero en sí mismo y, efectivamente, su brazo volvió a crecer. Connors no consideró los efectos secundarios y posteriormente se transformó en un monstruo humanoide reptil.

Durante su primera aparición en el cine con “Spiderman 2″ (2004) y “Spiderman 3″ (2007) fue interpretado por Dylan Baker; mientras que Rhys Ifans dio vida a su alter ego en “The Amazing Spiderman” (2012). En esta cinta, Spiderman sospecha que Connors es el Lagarto y se enfrentan; Peter Parker descubre el plan del villano de soltar un gas que convierta a toda la ciudad en hombres-lagarto como él, y logra detenerlo.

En la escena post créditos del filme, se ve a Connors encarcelado y un hombre se le acerca a preguntarle si le dijo a Peter sobre su padre, a lo que Lagarto responde que no y le dice que debe dejar en paz a Peter. Cabe resaltar que Rhys Ifans tendrá la tarea de interpretar al villano en “Spiderman: No Way Home” que se estrena a finales de este año.

Definitivamente, los seguidores de “Spiderman” tendrán que esperar hasta el 16 de diciembre para confirmar cuál será el rol de cada uno de los villanos en esta nueva entrega de Marvel sobre el Hombre Araña, protagonizada por Tom Holland.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

"Spiderman: No Way Home". (Fuente: Sony Pictures)