Una de las tradiciones de las películas de Marvel es incluir una escena postcréditos y “Spider-Man: No Way Home” no es una excepción. Advertencia, en esta nota hablaremos de eventos de la cinta que se estrenó el pasado 16 de diciembre.

¡SPOILERS ABAJO!

Sorprendiendo a pocos, la escena postcréditos de la película involucra a Eddie Brock (Tom Hardy), el anfitrión del simbionte Venom y cuya presencia en el Universo Cinematográfico de Marvel ya había sido establecida al final de “Venom: Let there be Carnage”.

Recordemos que al final de esta película Eddie y Venom tuvieron que huir de la justicia tras su pelea con Cletus Kasady y ahora se encuentran en una locación paradisiaca para que el alienígena pueda experimentar la sensación de la arena en sus pies y la brisa en su inexistente cabellera.

En la escena postcréditos de ese filme, el dúo que conforma al ‘protector letal’ se está relajando viendo telenovelas en un cuarto de hotel cuando un repentino e inexplicable fenómeno los transporta a una locación similar, aunque desconocida, donde un reporte especial del Daily Bugle por J. Jonah Jameson (J. K. Simmons) revela la identidad secreta de Spider-Man.

Eddie Brock/Venom (Tom Hardy) cruzan dimensiones y descubren la identidad secreta de Peter Parker (Tom Holland) en la escena postcréditos de "Venom: Let There Be Carnage")

Mientras tanto, la escena postcréditos de “Spider-Man: No Way Home” lo encuentra un tiempo indeterminado después en un bar en hablando con el cantinero sobre el extraño mundo donde se encuentra donde es normal que haya cientos de personas con superpoderes, millonarios que pueden volar gracias a una armadura de alta tecnología y un alienígena púrpura con una obsesión por las gemas, esto último una cosa incomprensible para Brock considerando que, en su experiencia, los extraterrestres solo están interesados en cerebros. En un momento de la conversación Eddie señala su intención de viajar a Nueva York para pedirle aclaraciones a Spider-Man.

Sin embargo, cuando llega el momento de pagar la cuenta, una luz blanca empieza a envolver el cuerpo de Eddie Brock cuerpo y aparentemente lo regresa a su universo de manera similar a la que los otros villanos traídos al MCU por el hechizo de Doctor Strange desaparecieron al concluir la película. Y si bien el encuentro entre Spider-Man y Venom parece temporalmente frustrado, un primer plano de la barra muestra que su visita en el este universo ha dejado un regalo: el fragmento de un simbionte.

De todos modos, la presencia de Eddie Brock en el MCU deja interrogantes. En primer lugar su aparición en el MCU parece preceder la realización del hechizo por parte de Doctor Strange, el cual ocurre semanas o hasta meses después de que se revelara la identidad de Spider-Man al público.

En segundo lugar, “No Way Home” estableció claramente que todas las personas que llegaron del multiverso eran gente que conocían la identidad secreta de una versión de Peter Parker. Sin embargo, esta versión de Venom se caracteriza porque, a diferencia de sus otras contrapartes, no tiene ningún vínculo con el Hombre Araña, quien a todas luces no existe en su propio universo.

La película ofrece una especie de explicación, al señalar que los klyntar, raza a la que Venom pertenece, está conectada entre ellos a través del multiverso, por lo que es posible que el simbionte de este universo cinematográfico sepa la identidad de Peter Parker gracias a una de sus contrapartes. De todos modos, si esto tiene un mayor significado o se trata de un error de continuidad, es todavía muy pronto para decirlo. Lo que si sabemos es que Sony y Marvel están pensando en “colisionar” franquicias.

Así lo adelantó el director de “Venom 2″, Andy Serkis, en una entrevista con Comicbook.com en octubre al hablar de su escena postcréditos: “Queríamos que las audiencias supieran que estos universos van a colisionar de alguna forma y lo queríamos hacer en una manera que lo dejara abierto y sin programar nada. El portal no se cruza del todo. Se abren más preguntas, supongo, en lugar de decir firmemente algo”.

