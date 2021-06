Tom Holland (25) está de cumpleaños este 1 de junio y aficionados a Spider-Man esperan que su onomástico sirva como excusa para que Sony Pictures y Marvel Studios liberen el primer tráiler de “Spider-Man: No Way Home”, la esperada tercera entrega del héroe arácnido en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés).

Holland, quien nació el 1 de junio de 1996 en Londres, Inglaterra, alcanzó la popularidad mundial gracias a su interpretación de Peter Parker - el superhéroe conocido como el Hombre Araña- en “Captain America: Civil War” en 2016. Desde entonces, Spider-Man se ha convertido en parte esencial del MCU, con ya dos películas en la que es la figura central, así como prominentes apariciones en otras cintas de la franquicia como “Avengers: Infinity War” (2018).

Programada para estrenarse el 17 diciembre de este año en EE.UU., el filme se ha posicionado como el último título que Marvel Studios soltará este año luego de postergar varias de sus películas debido a la pandemia del coronavirus. Es también la única película que hasta la fecha no ha recibido tráiler, lo que explica la desesperación de sus fanáticos por un adelanto de la misma.

Cabe señalar que el pedido de los fans tiene antecedentes. El pasado 19 de abril Marvel presentó el primer tráiler de “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”, fecha que coincidió con el día de nacimiento de su protagonista, Simu Liu. La película está programada para estrenarse el 3 de septiembre en los Estados Unidos.

Además de “Spider-Man” y “Shang-Chi”, Marvel Studios estrenará dos películas adicionales este 2021: la repetidamente postergada “Black Widow” este 9 de julio y “Eternals”, la esperada película de la ganadora del Óscar Chloé Zhao, este 5 de noviembre.

