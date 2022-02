En un intento de cortejar aún más las nostalgia de los fans del Hombre Araña, Sony Pictures acaba de publicar una nota donde los actores Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield recrean el icónico meme donde varias versiones de héroe arácnido se señalan mutuamente.

La imagen fue compartida en celebración por el anuncio del comienzo de la venta de la versión digital de “Spider-Man: No Way Home” este 22 de marzo y la venta del Blu-ray el 12 de abril.

La imagen original de dos versiones de Spider-Man señalándose mutuamente proviene de la serie animada protagonizada por el héroe arácnido que salió a mediados de los 60, aunque recién se popularizó en la web en las últimas décadas. En ese episodio, titulado “Double Identity” (“Doble identidad”), un villano intenta hacerse pasar por el héroe, metiéndolo en problemas.

Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire recrean el popular meme de varias versiones de Spider-Man señalándose mutuamente. (Foto: Sony Pictures)

No es la primera vez que Sony Pictures hace referencia a este meme, ya que en la escena postcréditos esta es recreada con más fidelidad al presentar al Spider-Man de los 60 con la versión animada de Spider-Man 2099/Miguel O’Hara, a quien Oscar Isaac le da voz en “Spider-Man: Into the Spider-Verse”

El meme original proviene de la serie de "Spider-Man" que salió en 1967. (Fuente: Marvel Comics Group)

Sony Pictures tiene razones para festejar la salida de más versiones para casa de “Spider-Man: No Way Home”, película que se ha convertido en la más exitosa en la historia del estudio con una recaudación de US$1,8 mil millones a nivel global.

La película ve a la versión de Spider-Man proveniente del Universo Cinematográfico de Marvel (Tom Holland) unir sus fuerzas con las anteriores versiones cinematográficas del héroe (Tobey Maguire y Andrew Garfield) luego de que un hechizo rompiera las barreras entre las dimensiones.

