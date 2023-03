Los Independent Spirit Awards celebrará su 38° edición este 4 de marzo en Santa Mónica, California.

El premio está dirigido para enaltecer a lo mejor del cine independiente, aceptando solo películas con un presupuesto menor a los US$30 millones. Adicionalmente, también premia a lo mejor de la televisión.

El comediante estadounidense Hasan Minhaj será el anfitrión de la ceremonia que también contará con presentadores invitados como Aubrey Plaza, Danielle Deadwyler, Jamie Lee Curtis, Adam Brody, Austin Butler, Jodie Turner-Smith, Kevin Bacon, Lily Tomlin y Julia Louis-Dreyfus.

Hora y canal

Los Independent Spirit Awards se celebrarán este 4 de marzo a las 2 p.m. hora del Pacífico., 5 p.m. en el Perú.

Aquí el horario de comienzo en varios países de la región:

Hora del Pacífico: 2 p.m.

México: 4 p.m.

Hora del Este: 5 p.m.

Perú: 5 p.m.

Colombia: 5 p.m.

Venezuela: 6 p.m.

Argentina: 7 p.m.

Chile: 7 p.m.

España: 11 p.m.

A diferencia de otros años, la ceremonia de los Independent Spirit Awards no será transmitida por ningún canal. En cambio estará disponible a través de las cuentas de YouTube de IMDb y Film Independent.

¿Quiénes están nominados?

Los Independent Spirit Film Awards están dividos en categorías fílmicas y televisivas, con 12 y 5 trofeos respectivamente. Por primer año en la historia del premio se ha decidido quitar la división de géneros en las categorías actorales.

La favorita al Oscar “Everything Everywhere All at Once” lidera las nominaciones con ocho menciones, seguida por el drama de Cate Blanchett “Tár” con 7, “Aftersun” con 5 y “Emily the Criminal” y “Palm Trees and Power Lines”, ambas con 4.

Aquí las principales categorías fílmicas del premio.

Mejor película

Bones and All

Everything Everywhere All at Once

Our Father, the Devil

Tár

Women Talking

Mejor director/a

Todd Field - Tár

Daniel Kwan y Daniel Scheinert - Everything Everywhere All at Once

Sarah Polley - Women Talking

Kogonada - After Yang

Halina Reijn - Bodies Bodies Bodies

Mejor interpretación principal

Cate Blanchett – Tár

Dale Dickey – A Love Song

Mia Goth – Pearl

Regina Hall – Honk for Jesus. Save Your Soul.

Paul Mescal – Aftersun

Aubrey Plaza – Emily the Criminal

Jeremy Pope – The Inspection

Andrea Riseborough – To Leslie

Taylor Russell – Bones and All

Michelle Yeoh – Everything Everywhere All at Once

Mejor interpretación de reparto

Jamie Lee Curtis – Everything Everywhere All at Once

Brian Tyree Henry – Causeway

Nina Hoss – Tár

Brian d’Arcy James – The Cathedral

Ke Huy Quan – Everything Everywhere All at Once

Trevante Rhodes – Bruiser

Theo Rossi – Emily the Criminal

Mark Rylance – Bones and All

Jonathan Tucker – Palm Trees and Power Lines

Gabrielle Union – The Inspection

Mejor interpretación revelación

Frankie Corio – Aftersun

Gracija Filipović – Murina

Stephanie Hsu – Everything Everywhere All at Once

Lily McInerny – Palm Trees and Power Lines

Daniel Zolghadri – Funny Pages

Mejor guion

Lena Dunham – Catherine Called Birdy

Todd Field – Tár

Kogonada – After Yang

Daniel Kwan y Daniel Scheinert – Everything Everywhere All at Once

Sarah Polley – Women Talking

Mejor guion de ópera prima

Joel Kim Booster – Fire Island

Jamie Dack y Audrey Findlay, historia de Jamie Dack – Palm Trees and Power Lines

K.D. Dávila – Emergency

Sarah DeLappe, historia de Kristen Roupenian – Bodies Bodies Bodies

John Patton Ford – Emily the Criminal

Mejor ópera prima

Aftersun

Emily the Criminal

The Inspection

Murina

Palm Trees and Power Lines

Mejor documental

All That Breathes

All the Beauty and the Bloodshed

A House Made of Splinters

Midwives

Riotsville, U.S.A.

Mejor película extranjera

Corsage (Austria, Francia, Italia, Reino Unido, Luxemburgo)

Joyland (Pakistán, Estados Unidos)

Leonor Will Never Die (Filipinas)

Retour à Séoul (Corea del Sur, Bélgica, Rumania)

Saint Omer (Francia)

Mejor fotografía

Florian Hoffmeister – Tár

Hélène Louvart – Murina

Gregory Oke – Aftersun

Eliot Rockett – Pearl

Anisia Uzeyman – Neptune Frost

Mejor edición