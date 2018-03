"Get Out" fue la mayor ganadora de la reciente entrega de los Independent Spirit Awards, en la víspera de los Oscar 2018, al triunfar en las categorías de Mejor película y Mejor director para Jordan Peele.

Entre los otros ganadores de los Spirit Awards, también se llevó dos premios "Call Me by Your Name" en la categoría de Cinematografía, y el premio a mejor actor para el joven Timotheé Chalamet.

"Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" también obtuvo dos trofeos por actuación, Frances McDormand resultó ganadora a Mejor actriz y Sam Rockwell triunfó como Mejor actor de reparto.

Tambien se llevaron estatuillas Greta Gerwig a Mejor guión por "Lady Bird", Allison Janney como Mejor actriz de reparto en "I, Tonya" y la chilena "Una mujer fantástica" fue reconocida Mejor cinta extranjera.

Los Spirit Awards, de cara a los premios Oscar, han predecido en los últimos cuatro años a la coronada por la Academia como Mejor película, entre ellos la triunfadora de 2017, "Moonlight".

MEJOR PELÍCULA

"Get Out" (Ganador)

"Call Me by Your Name"

"The Florida Project"

"Lady Bird"

"The Rider"

MEJOR DEBUT CINEMATOGRÁFICO

"Ingrid Goes West" (Ganador)

"Columbus"

"Menashe"

"Oh Lucy!"

"Patti Cake$"

MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL

Frances McDormand, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" (Ganador)

Salma Hayek, "Beatriz at Dinner"

Margot Robbie, "I, Tonya"

Saoirse Ronan, "Lady Bird"

Shinobu Terajima, "Oh Lucy!"

Regina Williams, "Life and Nothing More"

MEJOR ACTOR PRINCIPAL

Timothée Chalamet, "Call Me by Your Name" (Ganador)

Harris Dickinson, "Beach Rats"

James Franco, "The Disaster Artist"

Daniel Kaluuya, "Get Out"

Robert Pattinson, "Good Time"

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Allison Janney, "I, Tonya" (Ganador)

Holly Hunter, "The Big Sick"

Laurie Metcalf, "Lady Bird"

Lois Smith, "Marjorie Prime"

Taliah Lennice Webster, "Good Time"

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Sam Rockwell, "Three Billboards outside Ebbing, Missouri" (Ganador)

Nnamdi Asomugha, "Crown Heights"

Armie Hammer, "Call Me by Your Name"

Barry Keoghan, "The Killing of a Sacred Deer"

Benny Safdie, "Good Time"

MEJOR DIRECTOR

Jordan Peele, "Get Out" (Ganador)

Sean Baker, "The Florida Project"

Jonas Carpignano, "A Ciambra"

Luca Guadagnino, "Call Me by Your Name"

Benny Safdie, Josh Safdie, "Good Time"

Chloe Zhao, "The Rider"

MEJOR GUION

Greta Gerwig, "Lady Bird" (Ganador)

Azazel Jacobs, "The Lovers"

Martin McDonagh, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

Jordan Peele, "Get Out"

Mike White, "Beatriz at Dinner"

MEJOR GUION DEBUT

Emily V. Gordon, Kumail Nanjiani, "The Big Sick" (Ganador)

Kris Avedisian, "Donald Cried"

Ingrid Jungermann, "Women Who Kill"

Kogonada, "Columbus"

David Branson Smith, Matt Spicer, "Ingrid Goes West"

MEJOR CINEMATOGRAFÍA

Sayombhu Mukdeeprom, "Call Me by Your Name" (Ganador)

Thimios Bakatakis, "The Killing of a Sacred Deer"

Elisha Christian, "Columbus"

Hélène Louvart, "Beach Rats"

Joshua James Richards, "The Rider"

MEJOR EDICIÓN

Tatiana S. Riegel, "I, Tonya" (Ganador)

Ronald Bronstein, "Benny Safdie, Good Time"

Walter Fasano, "Call Me by Your Name"

Alex O'Flinn, "The Rider"

Gregory Plotkin, "Get Out"

MEJOR DOCUMENTAL

"Faces Places" (Ganador)

"The Departure"

"Last Men in Aleppo"

"Motherland"

"Quest"

PREMIO JOHN CASSAVETES (Mejor película de presupuesto menor a $500 mil)

"Life and Nothing More" (GANADOR)

"Dayveon"

"A Ghost Story"

"Most Beautiful Island"

"The Transfiguration"

PREMIO ROBERT ALTMAN (Mejor conjunto de director y elenco)

"Mudbound" (Ganador)

Director: Dee Rees

Casting Directors: Billy Hopkins, Ashley Ingram

Ensemble Cast: Jonathan Banks, Mary J. Blige, Jason Clarke, Garrett Hedlund, Jason Mitchell, Rob Morgan, Carey Mulligan

MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA

"A Fantastic Woman" (Ganador)

"BPM (Beats Per Minute)

"I Am Not a Witch"

"Lady Macbeth"

"Loveless"

PREMIO BONNIE

Chloé Zhao (Ganador)

So Yong Kim

Lynn Shelton

PREMIO "TRUER THAN FICTION"

Jonathan Olshefski, director de “Quest” (Ganador)

Shevaun Mizrahi, director de “Distant Constellation”

Jeff Unay, director de “The Cage Fighter”



PREMIO "SOMEONE TO WATCH"

Justin Chon, director de “Gook” (Ganador)

Amman Abbasi, director de “Dayveon”

Kevin Phillips, director de “Super Dark Times”



PREMIO A PRODUCTORES EMERGENTES

Giulia Caruso & Ki Jin Kim

Ben LeClair

Summer Shelton